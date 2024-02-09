Прекрасний принц і серцеїд-еколог: що відомо про онука принцеси Маргарет

Артур Чатто — це молодший син леді Сари Чатто, єдиної дочки принцеси Маргарет. І молода людина вже вважається одним із найзавидніших наречених Великої Британії.

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Тепер, коли принци Гаррі та Вільям уже одружені та стали батьками, вони втратили статус завидних женихів. Але в королівській сім'ї підростає нове покоління "прекрасних принців" і Артур Чатто один з них, як і його молодший брат Семюел. Про юного серцеїда пише Daily Mail.

Молодший син леді Сари Чатто, Артур Роберт Натаніель, народився 5 лютого 1999 року. Уперше він з'явився на публіці як почесний паж покійної королеви Єлизавети.

Він обіймав цю посаду з 2009 до 2015 року, він відповідав за шлейф своєї двоюрідної бабусі на урочистих заходах.

Зараз Артур Чатто заробляє на життя як член Королівської морської піхоти. Він перший член королівської сім'ї, який вступив до полку. Він 30-й у черзі на престол.

Артур Чатто з матір'ю, леді Сарою Фото: Getty Images

Після відвідування хорової школи Вестмінстерського собору Артур пішов стопами принців Гаррі та Вільяма, вступивши до Ітонського коледжу.

В Ітоні він навчався в Об'єднаному кадетському загоні, який навчає учнів низки військових навичок. Після цього він пішов за своїм старшим братом Семом в Единбурзький університет.

Артур, який вивчав історію мистецтв, поєднував навчання з роботою особистим тренером у міському спортзалі BoundFitness.

Артур Чатто

У профілі молодого члена королівської сім'ї, опублікованому в Instagram, Артур написав: "Я особистий тренер 3-го рівня, спеціалізуюся на силових тренуваннях і тренуваннях на витривалість із військовою спрямованістю".

Кажуть, що онук принцеси Маргарет також є шанувальником спорту на відкритому повітрі, зокрема альпінізму. Відважний член королівської сім'ї навіть займався підлідним дайвінгом у Гренландії та альпінізмом в Альпах.

Артур, який є пристрасним захисником довкілля, як і принци Вільям і Гаррі, також був частиною команди з чотирьох осіб, яка збирала гроші для Британського Червоного Хреста і Just One Ocean у 2020 році.

Говорячи про змагання GB Row Challenge на дистанцію 2000 миль, яке зайняло 38 днів, Артур сказав, що підготовка до змагання була дуже важкою.

Артур Чатто

Підготовка далася нелегко: він здійснював 20-мильні походи і розбив табір у Шотландському нагір'ї, готуючись до своєї ролі.

Леді Сара Чатто, улюблена племінниця покійної королеви Єлизавети, була на її похороні у Вестмінстерському абатстві з родиною.

Артур Чатто з братом Семюелом Фото: Instagram samchatto

Останнім часом його часто можна побачити в компанії давньої подруги Ліззі Френд, з якою Артур разом навчався в Единбурзькому університеті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про юного Джеймса, молодшого сина принца Едварда і Софі Вессекської.