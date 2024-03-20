10 речей, які відбудуться, коли помре король Чарльз

Після недавніх чуток про те, що король Чарльз помер, фанати королівської сім'ї замислилися над питанням, що буде, коли це станеться. Це подія державної важливості, тож на цей випадок є план.

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Що станеться, коли помре король Чарльз? На думку королівських експертів, буде запущена операція "Міст Менай" разом із деякими вельми специфічними протоколами. Це питання виникло на порядку денному після того, як раптово в соцмережах стали поширюватися чутки про те, що британський монарх помер. Чутки були спростовані і Чарльз уже з'явився на публіці. Але план на цей випадок є. Про нього пише Reader's Digest.

Діагноз раку у короля Чарльза став шоком для шанувальників королівської сім'ї по всьому світу. На щастя, схоже, хвороба була виявлена на ранній стадії, і британський монарх, який негайно почав лікування, за словами його дружини, королеви Камілли, почувається "дуже добре в обставинах, що склалися". Однак його нещодавня проблема зі здоров'ям нагадує нам, що навіть найбільш високопоставлені члени королівської сім'ї не застраховані від хвороб і смерті, як і всі ми. У цьому світлі — і з огляду на той факт, що королю Чарльзу було вже близько 70 років, коли його було короновано, — багато людей задаються питанням: що станеться, коли король Чарльз помре?

Король Чарльз на коронації Фото: Getty Images

Питання, звісно, не нове: воно постає перед кожним монархом, щойно він вступає на трон. Як би болісно це не звучало, королівська сім'я має бути готова до всіх непередбачуваних обставин. Коли настане час, існує певний ланцюжок подій і традицій, щоб оплакати суверена, коронувати нового короля (або королеву), змінити королівську лінію спадкоємства і зберегти монархію.

"Підготовка до похорону Чарльза почалася в той момент, коли він став королем. І він особисто залучений у свій власний план смерті", — каже Ніколетта Гуллас, доктор філософії, експерт з королівської сім'ї та доцент історії в Університеті Нью-Гемпшира.

Коли справа доходить до смерті монарха, ніщо не залишається на волю випадку. Детальні оперативні плани та кодові слова використовуються для забезпечення безперебійного публічного оголошення та державного похорону. "Події розгортатимуться з точністю годинникового механізму військової операції", — додає Гуллас. Reader's Digest поговорив з Гулласом і королівською експерткою Марлен Кеніг, авторкою книжки "Нащадки королеви Вікторії", щоб з'ясувати, який вигляд це матиме.

Операція "Міст Менай" набуде чинності

"Операція "Міст Менай" — це кодова назва детального плану, що буде приведений у дію після смерті короля Чарльза і забезпечить безперебійне проведення публічного оголошення та державного похорону. Якщо це звучить знайомо, можливо, це пов'язано з тим, що назва схожа на ту, що використовували під час смерті королеви Єлизавети 2022 року — операція "Лондонський міст". Гуллас припускає, що мости обрано як кодові слова, щоб символізувати "ідею переходу зі світу живих у світ мертвих".

Міст Менай — підвісний міст в Уельсі (по суті, перший залізний підвісний міст у світі), що перетинає протоку Менай між островом Англсі і материком. Чарльз, який, як відомо, має міцні стосунки з Уельсом, вивчав валлійську мову в Університетському коледжі Уельсу і щоліта відвідував Уельс, коли був принцом. Він також є покровителем багатьох валлійських благодійних організацій та організацій, так що цей вибір має сенс.

Буде викликано прем'єр-міністра і зроблено оголошення

Щойно король помре, палац зробить кілька телефонних дзвінків, просто використовуючи кодові слова "Операція "Міст Менай". За словами Кеніг, "спочатку буде викликаний прем'єр-міністр, а потім уряд". Потім міністерство закордонних справ проінформує 15 урядів, главою яких є король Чарльз, і 39 країн решти Співдружності, де він є символічним номінальним главою.

Далі новини підуть на BBC, тож у них є необхідний час для підготовки, але їм не дозволяється нічого оголошувати, доки це не зробить палац. Усе це відбувається в той час, коли про це інформується і велика родина монарха. "Очевидно, ви хочете переконатися, що членам сім'ї зателефонували заздалегідь, а не змушувати їх дізнаватися сумні новини через засоби масової інформації", — каже Кеніг.

Обкладинки з оголошенням про смерть королеви Єлизавети Фото: Скриншот

Як ми бачили, коли померла королева Єлизавета II, королівська сім'я тепер використовує як стародавні, так і сучасні способи повідомити громадськості про смерть монарха. "Біля воріт Букінгемського палацу буде оголошення", — каже Гуллас, пояснюючи, що ця традиція з тих часів, коли новини ще поширювали міські глашатаї, і оголошення на воротах вішали для тих, хто міг його пропустити.

Очевидно, що сьогодні існують швидші та ефективніші способи донести інформацію до мас, тому одночасно з публікацією офіційного оголошення новини також буде доведено до відома громадськості через пресу, а також оголошено на пресконференції королівської сім'ї, вебсайт і їхні акаунти в соціальних мережах.

Прапори будуть приспущені і задзвонять дзвони

Після оголошення в країні негайно настане період жалоби, який буде видно по всій країні. Будуть приспущені прапори по всій країні і залишаться такими до ранку після похорону; єдиним винятком буде день, коли буде офіційно проголошено нового короля і на короткий час прапори піднімуть на колишню висоту. Єдиний прапор, який ніколи не буде майоріти приспущеним, — це королівський прапор (званий Королівським штандартом), як знак того, що на троні завжди перебуває монарх. Усі неофіційні прапори, як-от Веселковий прапор, мають бути повністю зняті і замінені приспущеним прапором Союзу відповідно до офіційних правил.

Церковні дзвони по всій країні задзвонять одночасно в ознаменування смерті короля. Після цього їх заглушать доти, доки не відбудеться похорон.

BBC транслюватиме спеціальні програми (які вже підготовлені)

Само собою зрозуміло, що смерть короля — це величезна національна подія, і британські ЗМІ захочуть правильно її зрозуміти. Після початкового оголошення BBC змінить свої програми, і ми побачимо багато репортажів про життя короля. BBC, найімовірніше, почала збирати архівні кадри в той момент, коли померла його мати, або навіть раніше, щоб підготуватися. Крім того, від телеведучих очікується пристойний траурний одяг. Крім того, це звичайна практика, коли засоби масової інформації заздалегідь готують некрологи для всіх старших членів королівської сім'ї.

Очевидно, що це буде не просто BBC, яка детально висвітлюватиме смерть монарха. Його також висвітлюватимуть усі великі засоби масової інформації Великої Британії (і світу), хоча висвітлення BBC, ймовірно, буде більш широким і трепетним.

Траур починається в день Д.

Шанувальники королівської сім'ї, які цікавляться тим, що станеться, коли помре король Чарльз, можуть бути здивовані, дізнавшись, що існує навіть офіційна назва дня його смерті. "День смерті государя називається Днем Д, точно так само, як вторгнення в Нормандію", — каже Кеніг. А до похорону буде новий спосіб відліку днів. "Наступного дня після смерті монарха настає день Д +1, за ним йде день Д +2 і так далі", — пояснює вона.

День Д також знаменує собою початок офіційного періоду жалоби. Коли померла королева Єлизавета II, це тривало до кінця дня державного похорону. Королівські палаци були закриті для публіки, і, хоча офіційного дозволу на скасування заходів не було, багато організаторів все одно це зробили: матчі з футболу та регбі, а також концерти було відкладено, а багато театральних вистав розпочиналися з державного гімну.

Дотримуючись бажання короля Чарльза, королівська сім'я, її штаб і війська, які виконували церемоніальні обов'язки, провели ще сім днів в офіційній жалобі після похорону покійної королеви. Зрештою це рішення ухвалюватиме Вільям, який стане королем.

Натовпи зберуться біля Букінгемського палацу

Щоразу, коли в британській королівській сім'ї відбувається якась важлива подія, у Букінгемському палаці зазвичай збираються натовпи людей, щоб висловити свою підтримку. Найвідданіші шанувальники королівської сім'ї можуть навіть прилетіти до Лондона з усієї країни і навіть з інших континентів у пошуках як хороших, так і поганих новин. Насправді це сталося наступного дня після того, як король Чарльз повідомив про свій діагноз раку. Отже, ви можете задатися питанням, що станеться, коли помре король? Можна сміливо припустити, що перед Букінгемським палацом знову будуть величезні натовпи людей.

Прощання з королевою Єлизаветою II Фото: Getty Images

Коли засоби масової інформації натякнули, що королева Єлизавета II нездорова, тисячі королівських шанувальників збиралися протягом усього дня, і ще більше з'явилося після того, як було оголошено про її смерть. У наступні дні люди годинами стояли в черзі, щоб покласти квіти перед воротами палацу, які пізніше співробітники палацу перенесли в сусідній Грін-парк, щоб звільнити місце для нових. Коли померла принцеса Діана, скорботні залишили біля королівських палаців від 10 до 15 тонн квітів.

Вільям негайно стане королем і в інших членів королівської сім'ї зміниться статус

Хоча коронація короля Чарльза була масштабною подією, за якою спостерігали мільйони людей по всьому світу, церемонія насправді не ознаменувала його перший день як нового суверена Великої Британії — і те саме стосується і Вільяма, який є номером 1 у королівській лінії спадкоємності. "У ту хвилину, коли помирає його батько, Вільям стає королем. Дух королівської влади сходить на нього, і тяжкість корони переноситься на нього, а ритуали пізніше підтвердять це", — пояснює Гуллас.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл на похоронах королеви Фото: Getty Images

Наступного дня після смерті короля відбудеться засідання Військової ради. "Усі необхідні документи буде підписано, Вільям складе присягу і його буде проголошено королем Вільямом (Вільгельмом) V. Потім він вийде на балкон палацу Сент-Джеймс, щоб уперше звернутися до публіки як новий король", — каже Кеніг. Ймовірно, незабаром після цього він також виступить із промовою по телебаченню, як це зробив Чарльз, коли став сувереном. Офіційна коронація може відбутися тільки через рік.

Кейт Міддлтон стане королевою-консортом. Кейт, нинішня принцеса Уельська, автоматично стане королевою-консортом, оскільки вона одружена з Вільямом. "Консорт" просто означає, що вона дружина монарха. На відміну від царюючої королеви, якою була королева Єлизавета II, королева-консорт не має конституційної влади і не є главою держави. Її завдання — якнайкраще підтримувати короля у виконанні всіх обов'язків, пов'язаних із короною.

Королева-консорт у наші дні в основному використовується на папері. У повсякденному житті Кейт називатимуть просто Королевою Катериною або — в менш формальних обставинах — Королевою Кейт.

Камілла (імовірно) стане вдовствуючою королевою. Вона завжди залишиться "Її Королівською Високістю", але більше не буде просто королевою.

Рішення про титул в кінцевому підсумку перебуває в руках Вільяма, як і доля багатьох інших аспектів життя Камілли. Проте Кеніг вважає, що вона продовжить виконувати королівські обов'язки, такі як благодійні заходи, навіть якщо Чарльз помре раніше за неї.

Принц Джордж теж отримає новий титул. Коли його батько стане королем, старший син Вільяма, принц Джордж, не тільки продовжить просуватися королівськими сходами, а й автоматично отримає новий блискучий титул. Джордж стане герцогом Корнуольським в Англії і герцогом Роксбурзьким у Шотландії. Його батько вирішуватиме, зробить він його принцом Уельським негайно чи почекає.

Порядок спадкування зміниться

Смерть монарха, природно, означає зміну лінії престолонаслідування. Принц Джордж стане спадкоємцем, тобто тепер він буде першим у черзі на престол, а його брати і сестри, принцеса Шарлотта і принц Луї, стануть другим і третім. Принц Гаррі також підніметься на сходинку вище і стане четвертим у черзі.

Принц Вільям і принц Джордж Фото: Getty Images

З огляду на ворожнечу між молодшим братом Вільяма і більшістю старших членів королівської сім'ї, яка триває вже багато років, багато шанувальників королівської сім'ї можуть бути вдячні за те, що Вільям молодий, здоровий і в хорошій формі. Однак, як завжди, існують чіткі правила, якщо все ж таки щось піде не так. "На випадок, якщо станеться якась малоймовірна трагедія, а Джордж усе ще буде неповнолітнім, коли настане його черга, на місці має бути регент — людина, яка діятиме від його імені як король, поки йому не виповниться 18 років. Це буде Гаррі", — пояснює Гуллас, додавши, що "однак може виникнути сильне бажання знайти спосіб обійти його".

Вільям зробить сміливе обличчя і вирушить у турне країною

Навіть якщо він щойно втратив батька, від Вільяма очікують, що він буде мужньо триматися і заспокоювати публіку. Він здійснить поїздку королівством через кілька днів після смерті свого батька і відвідає Північну Ірландію, Уельс і Шотландію. Йому також доведеться з'явитися в столиці.

Принц Вільям із братом після смерті королеви Фото: Getty Images

"Чарльз задав тон. Коли тіло королеви прибуло з Шотландії в Букінгемський палац, машина зупинилася, і він попрямував прямо до людей. Це була людина, яка щойно втратила батька, а не просто государя — ми завжди повинні пам'ятати про це. Проте, як новий король, ти маєш стримувати своє горе, зустрічаючись із людьми, які теж сумують", — каже Кеніг.

Відбудуться державні похорони

Якщо ви стежили за репортажами про смерть королеви Єлизавети II, ви пам'ятаєте фотографії людей, які стоять у черзі на публічне прощання у Вестмінстерському абатстві перед державним похороном. Деякі простояли в черзі понад 24 години, щоб особисто попрощатися з покійним монархом, а в години пік довжина черги становила 10 миль. Агентство Reuters повідомило, що близько 250 000 людей з усього світу взяли участь у прощанні. Найвідомішим, мабуть, був зірка футболу Девід Бекхем, який чекав 13 годин, щоб засвідчити свою повагу. Публічне прощання буде і з королем.

Прощання з королевою Єлизаветою II Фото: Getty Images

Державний похорон монарха зазвичай відбувається через 10 днів після його смерті. Головним буде герцог Норфолк, оскільки як граф-маршал він організовує всі основні державні заходи, включно з похоронами. І Кеніг, і Гуллас переконані, що Чарльз бере активну участь в організації власного похорону, обираючи пісні, маршрут і військові оркестри, а також додаючи особисті штрихи. Галлас зазначає, що принц Філіп зробив "одним зі своїх хобі — роботу над власним похороном і проєктування Land Rover, який пізніше перевозитиме його труну — вочевидь, йому це дуже подобалося".

Похорон принца Філіпа Фото: Скріншот

Державний похорон транслюватимуть у прямому ефірі по всьому світу. Після прощання у Вестмінстерському абатстві та ходи крізь натовп тіло короля буде доставлено до Віндзорського замку, приблизно за годину їзди від британської столиці. Багато високопоставлених членів королівської сім'ї протягом століть були поховані в каплиці Святого Георгія всередині замку, зокрема королева Єлизавета II, принц Філіп, королева-мати і принцеса Маргарет. Каплиця відкрита для відвідувачів, тому шанувальники королівської сім'ї матимуть змогу особисто засвідчити свою повагу в наступні місяці та роки.

Цікаво, що каплиця Святого Георгія — це не просто місце останнього спочинку царської родини. Тут же принц Гаррі та Меган Маркл пов'язали себе узами шлюбу 2017 року, а король Чарльз і Камілла отримали релігійне благословення від архієпископа Кентерберійського після цивільної церемонії 2005 року.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як зміниться лінія престолонаслідування в разі смерті короля Чарльза. І хто перебуває в першій десятці.