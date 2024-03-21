Сидни Суини продемонстрировала тонкую талию в платье Khaite LBD за 5400 долларов (фото)

У актрисы сейчас достаточно плотный график. В последнее время Суини усердно работала над продвижением психологического ужастика "Непорочная".

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Американская актриса Сидни Суини в шикарном образе была замечена 20 марта на Манхэттене в Нью-Йорке. Знаменитость направлялась на запись "The View", которая проходила на студии ABC в районе Верхнего Вест-Сайда, сообщает Daily Mail.

26-летняя звезда "Мадам Паутина" стильным черным кожаным платьем без рукавов Khaite "The Uni Dress" стоимостью 5400 долларов подчеркнула свою стройную фигуру. В области талии платье состояло из трикотажной стягивающей ткани, что выгодно подчеркнуло силуэт Синди. Образ она дополнила черными кожаными сапогами на высоком каблуке, темными солнцезащитными очками и подходящим клатчем, выбранными стилистом Молли Диксон. Дорогое платье было сделано не из коровьей кожи, а скорее из мягкой, рельефной овечьей кожи.

Актриса Сидни Суини Фото: Getty Images

Стилист-парикмахер Глен Оропеза сделал аккуратную прическу, а визажист Мелисса Эрнандес нанесла легкий макияж, накрасив губы нежной розовой помадой.

Суини сопровождал ее здоровенный телохранитель. Но, прежде чем зайти внутрь, знаменитость сделала несколько селфи с ожидающими фанатами.

Актриса Сидни Суини Фото: Getty Images

В последнее время Суини усердно работала над продвижением психологического ужастика Майкла Мохана "Непорочная", который выйдет на экраны кинотеатров США и Великобритании 22 марта. Она снялась в роли беременной католической монахини Сесилии.

"Сесилия проходит через такую ​​сумасшедшую трансформацию: вначале она очень чистая, набожная, невинная, тихая, а затем проявляется почти животное качество, эта женская ярость", — рассказала о своей героине Синди.

Мало того, что Сидни пригласила обеих своих бабушек на премьеру фильма "Непорочная" в Лос-Анджелесе в прошлую пятницу, они обе сыграли в фильме массовку монахинь.

"Я действительно удивила их на Рождество. Я сказала им, что собираюсь полететь с ними в Италию и попросить их сыграть в массовке. Они никогда не были в Италии. Они никогда не были за пределами страны", — поделилась актриса.

Напомним, 14 марта сообщалось, что Сидни Суини в потрясающем платье появилась на фестивале South by Southwest. Она надела смелое платье на премьеру своего нового фильма.