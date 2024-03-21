Роберта Де Ниро заметили на свидании с Тиффани Чен (фото)

Звездная пара воспитывает 11-месячную дочь Джию. Накануне их заметили в Санта-Монике.

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80-летний американский актер Роберт Де Ниро и его девушка Тиффани Чен, 45, встретились с несколькими его бывшими коллегами за ужином в Санта-Монике, Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара выходила из элитного итальянского ресторана после ужина с режиссером Дэвидом О. Расселом и его партнером, а также продюсером Артом Линсоном и его супругой.

Де Ниро неоднократно снимался в картинах Рассела, например, в фильме "Сборник лучиков надежды", который принес актеру номинацию на "Оскар", тогда как Линсон является продюсером, сценаристом и режиссером, который продюсировал несколько картин Роберта, в том числе боевик "Жара".

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен встретились с друзьями Фото: Getty Images

Было замечено, как американский актер направляется к машине, неся большую коричневую сумку с остатками пищи. Тем временем его возлюбленная выбрала для выхода темный наряд, который сочетала с очками и яркой сумочкой Chanel.

Роберт был одет в серую рубашку-поло под тонкую черную флисовую куртку и черные брюки.

Похоже, что Де Ниро и Чен оставили свою 11-месячную дочь Джию с няней, пока отправились на вечернее свидание.

Тиффани Чен Фото: Getty Images

Пара прощалась и обнимала своих друзей после ужина, прежде чем сесть в свой внедорожник.

Тиффани — инструктор по боевым искусствам, с которой Роберт уже давно состоит в отношениях. Весной 2023 года она родила ему дочь Джию, которая стала седьмым ребенком актера.

Дочь Роберта Де Ниро и Тиффани Чен Фото: CBS News

Напомним, дочь Роберта Де Ниро высказалась о внезапной смерти сына Леандро.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Роберта Де Ниро.