Роберта Де Ніро помітили на побаченні з Тіффані Чен (фото)

Зіркова пара виховує 11-місячну доньку Джію. Напередодні їх помітили в Санта-Моніці.

Related video

80-річний американський актор Роберт Де Ніро та його дівчина Тіффані Чен, 45, зустрілися з кількома його колишніми колегами за вечерею в Санта-Моніці, Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара виходила з елітного італійського ресторану після вечері з режисером Девідом О. Расселом і його партнером, а також продюсером Артом Лінсоном і його дружиною.

Де Ніро неодноразово знімався в картинах Рассела, наприклад, у фільмі "Збірка промінців надії", який приніс актору номінацію на "Оскар", тоді як Лінсон є продюсером, сценаристом і режисером, який продюсував кілька картин Роберта, зокрема бойовик "Спека".

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен зустрілися з друзями Фото: Getty Images

Було помічено, як американський актор прямує до машини, несучи велику коричневу сумку з залишками їжі. Тим часом його кохана обрала для виходу темне вбрання, яке поєднала з окулярами та яскравою сумочкою Chanel.

Роберт був одягнений у сіру сорочку-поло під тонку чорну флісову куртку та чорні штани.

Схоже, що Де Ніро та Чен залишили свою 11-місячну доньку Джію з нянею, поки вирушили на вечірнє побачення.

Тіффані Чен Фото: Getty Images

Пара прощалася та обіймала своїх друзів після вечері, перш ніж сісти у свій позашляховик.

Тіффані — інструкторка з бойових мистецтв, з якою Роберт уже давно перебуває у стосунках. Навесні 2023 року вона народила йому доньку Джію, яка стала сьомою дитиною актора.

Донька Роберта Де Ніро та Тіффані Чен Фото: CBS News

Нагадаємо, донька Роберта Де Ніро висловилася про раптову смерть сина Леандро.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Роберта Де Ніро.