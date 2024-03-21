Роберта Де Ніро помітили на побаченні з Тіффані Чен (фото)
Зіркова пара виховує 11-місячну доньку Джію. Напередодні їх помітили в Санта-Моніці.
80-річний американський актор Роберт Де Ніро та його дівчина Тіффані Чен, 45, зустрілися з кількома його колишніми колегами за вечерею в Санта-Моніці, Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара виходила з елітного італійського ресторану після вечері з режисером Девідом О. Расселом і його партнером, а також продюсером Артом Лінсоном і його дружиною.
Де Ніро неодноразово знімався в картинах Рассела, наприклад, у фільмі "Збірка промінців надії", який приніс актору номінацію на "Оскар", тоді як Лінсон є продюсером, сценаристом і режисером, який продюсував кілька картин Роберта, зокрема бойовик "Спека".
Було помічено, як американський актор прямує до машини, несучи велику коричневу сумку з залишками їжі. Тим часом його кохана обрала для виходу темне вбрання, яке поєднала з окулярами та яскравою сумочкою Chanel.
Роберт був одягнений у сіру сорочку-поло під тонку чорну флісову куртку та чорні штани.
Схоже, що Де Ніро та Чен залишили свою 11-місячну доньку Джію з нянею, поки вирушили на вечірнє побачення.
Пара прощалася та обіймала своїх друзів після вечері, перш ніж сісти у свій позашляховик.
Тіффані — інструкторка з бойових мистецтв, з якою Роберт уже давно перебуває у стосунках. Навесні 2023 року вона народила йому доньку Джію, яка стала сьомою дитиною актора.
Нагадаємо, донька Роберта Де Ніро висловилася про раптову смерть сина Леандро.
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