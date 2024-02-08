"Просто шок": Роберт Де Ніро прокоментував смерть онука

Влітку 2023 року стало відомо про раптову смерть 19-річного Леандро. Юнак прийняв таблетки з фентанілом.

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80-річний американський актор Роберт Де Ніро розповів про "шок" від втрати свого 19-річного онука Леандро Де Ніро-Родрігеса. Про це пише People.

Легендарний актор назвав передозування наркотиків Леандро "жахливою" трагедією під час свого інтерв’ю.

"Це просто шок", — сказав Де Ніро після того, як пригадав свою "недовіру", почувши трагічну новину.

"[Я] ніколи не думав, що це станеться", — зізнався актор.

Леандро, єдиний син доньки Роберта Дрени Де Ніро-Родрігес, помер у Нью-Йорку в липні 2023 року після того, як вжив підроблені таблетки оксикодону, до яких додали фентаніл.

Леандро Де Ніро-Родрігес помер у віці 19 років Фото: drenadeniro\Instagram

"І саме тоді я почав думати про те, що я міг, можливо, мав зробити з ним. Я не знаю, чи це змінило б ситуацію. І тому це завжди грає в моїй голові", — зізнався багатодітний батько.

Він додав: "Цього не повинно було статися".

Після того, як онука Роберта Де Ніро знайшли мертвим у його квартирі, жінку на ім'я Софія Гейлі Маркс звинуватили в продажу йому наркотиків, що містять фентаніл — потужний опіоїд, який, як кажуть, у 50 разів сильніший за героїн.

Онук Роберта Де Ніро

Нагадаємо, донька Роберта Де Ніро висловилася про раптову смерть сина Леандро.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Роберта Де Ніро, який у 2023 році усьоме став батьком.