Из-за сумочек: на Hermès подали в суд за вымогательство

На бренд Hermès подали в суд в Калифорнии из-за утверждений, что они продают свои знаменитые сумочки Биркин только "достойным" покупателям. В Калифорнии восемь магазинов бренда.

Related video

В Калифорнии против французского роскошного дома Hermès подали в суд за обвинения в том, что он незаконно разрешает покупать знаменитые сумки Birkin только клиентам, имеющим "достаточную историю покупок" в компании. Об этом пишет The Guardian.

Hermès нарушает антимонопольное законодательство, "привязывая" продажу одного товара к покупке другого, как утверждают двое жителей Калифорнии в предложенном федеральном коллективном иске, поданном во вторник в Сан-Франциско.

В иске говорится, что торговые партнеры компании реализуют эту схему, побуждая клиентов покупать обувь, шарфы, украшения и другие предметы, чтобы получить возможность купить Birkin.

В иске сумки Birkin, долгое время считавшиеся символом статуса и названные в честь британской актрисы и певицы Джейн Биркин, которая умерла в прошлом году, являются самым желанным аксессуаром в мире.

Джейн Биркин с Биркин Фото: Getty Images

Но потребители не могут купить Birkin онлайн у Hermès, а кожаные сумки, которые изготавливаются вручную и могут стоить тысячи долларов каждая, не выставляются на продажу в розничных магазинах компании, говорится в иске.

"Обычно только тем потребителям, которые считаются достойными покупки сумки Birkin, сумку Birkin показывают в отдельной комнате", — говорится в иске.

Согласно жалобе, продавцы Hermès не получают комиссионных с продаж сумок Birkin, и им поручено использовать сумки "как способ принудить потребителей покупать вспомогательные товары".

В иске говорилось, что автор добивается статуса группового иска для тысяч американских потребителей, которые купили товары Hermès или которых попросили купить их, чтобы купить Birkin. Hermès управляет около 43 магазинами в США, в том числе восемью в Калифорнии.

Истцы требуют неустановленной денежной компенсации и постановления суда, запрещающего предполагаемую антиконкурентную практику Hermès.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как сложно и почти невозможно купить сумочку Биркин.

Также мы рассказывали о том, как сумка Hermes Birkin стала самой популярной сумкой в мире.

У самой Джейн Биркин было несколько сумок, названных в ее честь. Она обычно продавала их, когда они ей надоедали, и отдавала деньги на благотворительность.