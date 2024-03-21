Дочь Джонни Деппа продемонстрировала стильный образ на теплую весну (фото)
Юная звезда экрана сделала ставку на светлые оттенки. Лили посетила магазин здоровой пищи.
24-летняя американо-французская модель и актриса Лили-Роуз Депп продемонстрировала последние тренды в своем образе во время поездки в магазин здоровой пищи Erewhon. Об этом пишет Daily Mail.
Дочь Джонни Деппа накануне прибыла на рынок Лос-Анджелеса в белом топе и оливково-зеленой юбке. Звезда сериала "Идол" зачесала волосы назад в хвост и воспользовалась резинкой для волос, чтобы уложить свои светлые пряди.
Лили-Роуз накинула на плечо светло-бежевую сумку и дополнила образ золотыми серьгами и колье с крестом.
Что касается обуви, то она выбрала кожаные лоферы и носки до щиколотки.
Кроме Лили-Роуз, Джонни Депп и Ванесса Паради стали родителями сына Джека, который является гораздо менее публичным, чем сестра, которая активно строит актерскую и модельную карьеры.
Сейчас Лили встречается с рэпером 070 Shake. Дочь Деппа и Паради и ее девушка официально подтвердили свои романтические отношения в мае 2023 года, когда актриса написала: "4 месяца с моей возлюбленной". Впервые пару заподозрили в романе в начале того же года, когда их заметили вместе на Парижской неделе моды.
Напомним, Лили Роуз-Депп показала откровенные фото со своей девушкой.
Также Фокус писал о свидании дочери Джонни Деппа и ее возлюбленной.