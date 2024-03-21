Дочь Джонни Деппа продемонстрировала стильный образ на теплую весну (фото)

Юная звезда экрана сделала ставку на светлые оттенки. Лили посетила магазин здоровой пищи.

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24-летняя американо-французская модель и актриса Лили-Роуз Депп продемонстрировала последние тренды в своем образе во время поездки в магазин здоровой пищи Erewhon. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Джонни Деппа накануне прибыла на рынок Лос-Анджелеса в белом топе и оливково-зеленой юбке. Звезда сериала "Идол" зачесала волосы назад в хвост и воспользовалась резинкой для волос, чтобы уложить свои светлые пряди.

Лили-Роуз накинула на плечо светло-бежевую сумку и дополнила образ золотыми серьгами и колье с крестом.

Лили-Роуз Депп

Что касается обуви, то она выбрала кожаные лоферы и носки до щиколотки.

Кроме Лили-Роуз, Джонни Депп и Ванесса Паради стали родителями сына Джека, который является гораздо менее публичным, чем сестра, которая активно строит актерскую и модельную карьеры.

Сейчас Лили встречается с рэпером 070 Shake. Дочь Деппа и Паради и ее девушка официально подтвердили свои романтические отношения в мае 2023 года, когда актриса написала: "4 месяца с моей возлюбленной". Впервые пару заподозрили в романе в начале того же года, когда их заметили вместе на Парижской неделе моды.

Лили-Роуз Депп со своей девушкой Фото: Instagram/lilyrose_depp

Напомним, Лили Роуз-Депп показала откровенные фото со своей девушкой.

Также Фокус писал о свидании дочери Джонни Деппа и ее возлюбленной.