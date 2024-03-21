"Муж тащил меня вниз": Шакира наслаждается жизнью после расставания с Жераром Пике (фото)

Звездная пара рассталась после 11 лет брака. Сейча певица сама воспитывает двоих сыновей.

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Колумбийская певица Шакира, выступая на шоу Зейна Лоу в Apple Music, заявила, что ее бывший супруг известный футболист Жерар Пике никак не способствовал развитию ее карьеры. Более того артистке пришлось многим пожертвовать, сообщает Daily Mail.

Певица, чье настоящее имя — Шакира Изабель Мебарак Риполь, говорит, что после громкого расставания с футболистом в 2022 году у нее сейчас наступает ренессанс карьеры.

Она призналась, что в браке с футболистом, который длился 11 лет, у нее были "отношения любви и ненависти" к своей карьере. "В каком-то смысле хорошо не иметь мужа, потому что это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать, мне хочется писать песни, мне хочется создавать музыку, это просто навязчивая потребность, которой у меня раньше не было", — поделилась звезда.

Шакира с бывшим мужем Жераром Пике Фото: Getty Images

Она добавила, что из-за того, что она является "матерью-одиночкой", совмещать карьеру и семейную жизнь "более сложно", пояснив: "Я отвечаю за этих двоих детей, этих двух младенцев, которые так сильно от меня зависят, а я мать-одиночка, у меня нет мужа и дома, чтобы чем-то помочь им".

Сейчас она сама воспитывает двух сыновей, Милана, 11 лет, и Сашу, 9 лет.

Шакира с детьми и бывшим мужем Жераром Пике Фото: Getty Images

"На долгое время я приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол. Ради любви пришлось многим пожертвовать", — рассказала Шакира.

Пара познакомилась в 2010 году на съемках клипа певицы "Waka Waka. Они обнародовали свои отношения в мае 2011 года, а в 2013 году у них родился сын Милан, а в 2015 году — Саша. Известно, что после разрыва с певицей Пике закрутил роман с молодой моделью Кларой Чиа Марти.

Напомним, 21 марта сообщалось, что Шакира намекнула на новый роман с известным актером. Артистка и звезда сериала "Эмили в Париже" снялись в чувственной фотосессии.