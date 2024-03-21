"Чоловік тягнув мене вниз": Шакіра насолоджується життям після розставання з Жераром Піке (фото)

Зіркова пара розлучилася після 11 років шлюбу. Нині співачка сама виховує двох синів.

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Колумбійська співачка Шакіра, виступаючи на шоу Зейна Лоу в Apple Music, заявила, що її колишній чоловік відомий футболіст Жерар Піке ніяк не сприяв розвитку її кар'єри. Ба більше, артистці довелося багатьом пожертвувати, повідомляє Daily Mail.

Співачка, чиє справжнє ім'я — Шакіра Ізабель Мебарак Ріполь, каже, що після гучного розставання з футболістом у 2022 році у неї зараз настає ренесанс кар'єри.

Вона зізналася, що в шлюбі з футболістом, який тривав 11 років, вона мала "стосунки любові та ненависті" до своєї кар'єри. "У якомусь сенсі добре не мати чоловіка, тому що це тягнуло мене вниз. Тепер мені хочеться працювати, мені хочеться писати пісні, мені хочеться створювати музику, це просто нав'язлива потреба, якої в мене раніше не було", — поділилася зірка.

Шакіра з колишнім чоловіком Жераром Піке Фото: Getty Images

Вона додала, що через те, що вона є "матір'ю-одиначкою", поєднувати кар'єру і сімейне життя "більш складно", пояснивши: "Я відповідаю за цих двох дітей, цих двох немовлят, які так сильно від мене залежать, а я мати-одиначка, у мене немає чоловіка і дому, щоб чимось допомогти їм".

Зараз вона сама виховує двох синів, Мілана, 11 років, і Сашка, 9 років.

Шакіра з дітьми та колишнім чоловіком Жераром Піке Фото: Getty Images

"На довгий час я призупинила свою кар'єру, щоб бути поруч із Жераром, щоб він міг грати у футбол. Заради любові довелося багатьом пожертвувати", — розповіла Шакіра.

Пара познайомилася 2010 року на зйомках кліпу співачки "Waka Waka. Вони оприлюднили свої стосунки в травні 2011 року, а 2013 року в них народився син Мілан, а 2015 року — Саша. Відомо, що після розриву зі співачкою Піке закрутив роман із молодою моделлю Кларою Чіа Марті.

Нагадаємо, 21 березня повідомлялося, що Шакіра натякнула на новий роман з відомим актором. Артистка і зірка серіалу "Емілі в Парижі" знялися в чуттєвій фотосесії.