Елена Зеленская появилась в разных носках и объяснила свой образ (фото)

Первая леди известна своими элегантными образами во время публичных появлений. Впрочем, накануне она поэкспериментировала и добавила яркие носки: не просто так.

Related video

Елена Зеленская продемонстрировала новый образ, который дополнила разными носками. Снимком супруга Владимира Зеленского поделилась в соцсетях.

Первая леди надела темные прямые джинсы, белый свитер и черные лоферы. А под обувь она решила одеть различные яркие носки и объяснила причину своего выбора.

21 марта отмечают Всемирный день информирования о людях с синдромом Дауна.

"Поэтому присоединяемся к акции #LotsOfSocks. Одна из авторов моих носков, Николь, имеет дополнительную хромосому, но определяет девушку не она, а уникальный "пазликовый" стиль, по которому художницу узнают далеко за пределами Украины", — отметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская

Кроме Николь Ляпустиной, авторами носков стали София Жук и Мария Гуменная.

"По всему миру люди надевают разные носки — так они поддерживают тех, кто имеет дополнительную хромосому в 21-й паре", — отметила первая леди Украины.

"Сегодня на их примере я хочу напомнить: людьми нас делает не отсутствие или наличие ментальных нарушений, не точное количество хромосом. Людьми нас делает принятие других — без предубеждений, с уважением. Все мы разные. Но все мы равны", — добавила Елена Зеленская.

Елена Зеленская

Напомним, почему Елена Зеленская не поддерживает Юлию Навальную.

Также Фокус писал о бойфренде дочери Владимира и Елены Зеленских.