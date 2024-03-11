Не имеет конкретной цели и ресурсов: почему Елена Зеленская не поддержала Юлию Навальную (видео)

Из-за нерешительности к активной борьбе с путинским режимом Зеленский не хочет встречаться с Ходорковским или Каспаровым. Президент Украины не увидел конкретных шагов от них, кроме активности в медиасфере в интернете, отмечает аналитик Валентин Гладких.

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Ситуация, когда первая леди Украины Елена Зеленская отказалась посещать встречу и садиться вместе с женой умершего российского оппозиционера Алексея Навального Юлией, вполне логична, ведь это, по меньшей мере, не соответствует статусу этих двух лиц. К тому же, госпожа Юлия еще никоим образом не проявила себя, как это сделали другие оппозиционные силы, например Российский добровольческий корпус (РДК) или батальон имени Шейха Мансура, которые ведут реальную борьбу с путинским режимом рискуя жизнью. Об этом в интервью Фокусу рассказал кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

По его словам, Юлия Навальная в настоящее время лишь вдова одного из многих оппозиционеров и является в лучшем случае лишь гражданским деятелем и не понятно пока, станет ли она политическим деятелем.

"А еще российская оппозиция почему-то ждет от нас сочувствия, но мы не видим особого сочувствия от них к украинцам, — отмечает Гладких, — Они должны понять отсутствие эмпатии украинцев к россиянам, которые активно не проявили себя в качестве борцов с путинским режимом".

Именно поэтому, по мнению специалиста, Владимир Зеленский ни разу не встретился там с Михаилом Ходорковским или Гари Каспаровым, ведь не увидел конкретных шагов от них, кроме активности в медиасфере в интернете. То же касается и Светланы Тихановской из Беларуси.

"Если бы эти люди действительно были бы способны что-то изменить или имели четкие планы и ресурсы, то можно было бы наступить на горло своим эмоциям и встретиться, — акцентирует аналитик, — В принципе, это работа любого политика, но пока в этом нет никакого смысла, потому что эти оппозиционеры не понимают, что свергнуть власть Путина невозможно демократическим путем".

По словам Валентина Гладких, Юлия Навальная или любой другой российский оппозиционер пока никак не продемонстрировали готовность к реальной борьбе. Кроме как просвещением они не хотят или не могут действовать другим способом.

Напомним, представители Офиса президента в комментарии "Украинской правде" отметили, что визит Зеленской в США отменили не из-за вдовы Алексея Навального. Собеседники утверждают, что первая леди не смогла посетить Штаты из-за сложного графика.