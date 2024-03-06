"Отдых с телками": Медведев прокомментировал приглашение Зеленской и Навальной к Байдену (фото)

Российский политик Дмитрий Медведев назвал президента США "стариком с блуждающей улыбкой", который пригласил "девочек, чтобы развлечься" и даже не заметил их отсутствия, потому что якобы "не помнит, кто эти жены/вдовы".

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал приглашение Белого дома первой леди Украины Елены Зеленской и вдовы российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, которое назвал "хорошо отрепетированным концертом". Об этом Медведев написал в своем Telegram 6 марта.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ назвал Байдена "стариком с блуждающей улыбкой на лице", который пригласил "девочек, чтобы развлечься".

"Веселую вдовушку российского экстремиста и пока не вдову лидера киевской бандеровской стаи. Типа для культурного отдыха во время выступления перед нацией в рамках хорошо отрепетированного концерта", — пишет Медведев.

Также российский политик прокомментировал и отказы Зеленской и Навальной присутствовать на соответствующем мероприятии.

"Получилось грустно: вдова и пока не вдова просто не приехали, поскольку так любят друг друга, что не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры", — говорится в его заметке.

Медведев прокомментировал приглашение Зеленской и Навальной к Байдену

По мнению Медведева, президент США даже не заметил, что "отдых с телками сорвался", ведь якобы "не помнит ни того, кто эти жены/вдовы, ни того, кто их муж".

"Впрочем, это не помешает ему завтра объявить нации, что он провел незабываемую ночь в прекрасной компании", — уверяет замглавы Совета безопасности РФ.

Медведев прокомментировал приглашение Зеленской и Навальной к Байдену

Зеленская отказалась лететь к Байдену из-за вдовы Навального

Напомним, издание Washington Post сообщило, что первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, которое запланировано на четверг, 7 марта.

По данным источников журналистов, Елену Зеленскую намеревались посадить рядом с первой леди США Джилл Байден и вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией Навальной.

Впрочем, потенциальное присутствие Юлии Навальной вызвало дискомфорт в Киеве, рассказали Washington Post источники, знакомые с ситуацией.

Представители Офиса президента в комментарии "Украинской правде" отметили, что визит Зеленской в США отменили не из-за вдовы Алексея Навального. Собеседники утверждают, что первая леди не сможет посетить Штаты из-за сложного графика.

Напомним, 22 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встречался с вдовой и дочерью российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии.