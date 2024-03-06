"Відпочинок з тьолками": Медведєв прокоментував запрошення Зеленської та Навальної до Байдена (фото)

Російський політик Дмитро Медведєв назвав президента США "стариганом з блукаючою усмішкою", який запросив "дівчаток, щоб розважитись" і навіть не помітив їх відсутності, бо нібито "не пам'ятає, хто ці дружини/вдови".

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв прокоментував запрошення Білого дому першої леді України Олени Зеленської та вдови російського опозиціонера Олексія Навального Юлії Навальної бути присутніми на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу, яке назвав "добре відрепетированим концертом". Про це Медведєв написав у своєму Telegram 6 березня.

Окрім того, заступник голови Ради безпеки РФ назвав Байдена "стариганом з блукаючою усмішкою на обличчі", який запросив "дівчаток, щоб розважитись".

"Веселу вдовушку російського екстреміста і поки що не вдову лідера київської бандерівської зграї. Типу для культурного відпочинку під час виступу перед нацією у межах добре відрепетированого концерту", — пише Медведєв.

Також російський політик прокоментував й відмови Зеленської та Навальної бути присутніми на відповідному заході.

"Вийшло сумно: вдова і поки що не вдова просто не приїхали, оскільки так люблять один одного, що не хочуть навіть сідати поряд для відомої гігієнічної процедури", — йдеться у його дописі.

Медведєв прокоментував запрошення Зеленської та Навальної до Байдена

На думку Медведєва, президент США навіть не помітив, що "відпочинок з тьолками зірвався", адже нібито "не пам'ятає ні того, хто ці дружини/вдови, ні того, хто їхній чоловік".

"Втім, це не завадить йому завтра оголосити нації, що він провів незабутню ніч у чудовій компанії", — запевняє заступник голови Ради безпеки РФ.

Медведєв прокоментував запрошення Зеленської та Навальної до Байдена

Зеленська відмовилася летіти до Байдена через вдову Навального

Нагадаємо, видання Washington Post повідомило, що перша леді України Олена Зеленська відмовилася від запрошення Білого дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу, яке заплановане на четвер, 7 березня.

За даними джерел журналістів, Олену Зеленську мали намір посадити поруч із першою леді США Джилл Байден і вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією Навальною.

Утім, потенційна присутність Юлії Навальної викликала дискомфорт в Києві, розказали Washington Post джерела, які обізнані із ситуацією.

Представники Офісу президента коментарі "Українській правді" зазначили, що візит Зеленської до США скасували не через вдову Олексія Навального. Співрозмовники стверджують, що перша леді не зможе відвідати Штати через складний графік.

Нагадаємо, 22 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрічався зі вдовою та дочкою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії.