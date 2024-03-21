Меган Маркл позвала известного фотографа для гламурной фотосессии Арчи и Лилибет

Герцогиня Сассекская пригласила своего друга, Джейка Розенберга. Фотосессия в особняке принца Гарри и Меган в Монтесито совпала с запуском бренда Меган, посвященного образу жизни и кулинарии, American Riviera Orchard.

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Герцог и герцогиня Сассекские настолько защищали частную жизнь своих детей, что отказались даже назвать имена крестных родителей своего сына, принца Арчи. Поэтому интересно было узнать, что Арчи и его сестра, принцесса Лилибет, стали объектами очень гламурной съемки одного из любимых фотографов Меган. Об этом пишет Daily Mail.

Фотограф Джейк Розенберг из Нью-Йорка в начале этого месяца прилетел в Калифорнию, где сделал серию фотографий Меган, а также ее детей. Фотосессия в особняке принца Гарри и Меган в Монтесито совпала с запуском бренда Меган, который посвящен образу жизни и кулинарии, American Riviera Orchard.

Презентация бренда Меган Маркл

Бренд Меган Маркл презентовала на прошлой неделе в блестящем видео в Instagram. На опубликованном видео видно, как Меган занята на кухне и позирует в своем особняке.

После стало известно, что American Riviera Orchard сосредоточится на товарах для дома, сада, продуктов питания и образа жизни.

Джейк Розенберг, родом из Торонто в Канаде, где Меган провела шесть лет во время съемок телевизионной юридической драмы "Форс-мажоры". Он давно дружит с Меган и много раз фотографировал герцогиню.

На своем веб-сайте он говорит, что "его объектив запечатлел сияние таких талантов, как Меган Маркл, Опра Уинфри, Приянка Чопра, Синди Кроуфорд, Дэвид Бекхэм и Майкл Б. Джордан, раскрывая их подлинные личности через свои яркие образы".

Друг Меган подтверждает, что фотосессия имела место, но настаивает, что это были "портреты для семьи". Инсайдер сказал: "Я бы не стал связывать это с бизнесом".

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Было очень мало фотографий Арчи, которому в мае исполнится пять лет, и двухлетней Лили, выпущенных их родителями. Они также появляются также в документальном сериале Netflix об этой паре.

Ранее фото Арчи и малышки Лилибет делал еще один друг Меган Марк – Мисан Гарриман. Мисан — британский фотограф, предприниматель и общественный деятель нигерийского происхождения.

Гарриман прославился как фотограф на волне движения Black Lives Matter, стал первым чернокожим мужчиной, снявшим обложку британского Vogue за 104-летнюю историю журнала. Фотографией он занялся только в 40 лет, когда жена подарила ему на день рождения фотоаппарат.

Напомним, ранее стало известно, что биографии принца Гарри и Меган Маркл убрали с сайта королевской семьи. Теперь совместная биография пары размещена в самом низу списка членов королевской семьи Великобритании. После страницы скандального принца Эндрю.