Меган Маркл покликала відомого фотографа для гламурної фотосесії Арчі та Лілібет

Герцогиня Сассекська запросила свого друга, Джейка Розенберга. Фотосесія в особняку принца Гаррі і Меган в Монтесіто збіглася із запуском бренду Меган, присвяченого способу життя і кулінарії, American Riviera Orchard.

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Герцог і герцогиня Сассекські настільки захищали приватне життя своїх дітей, що відмовилися навіть назвати імена хрещених батьків свого сина, принца Арчі. Тому цікаво було дізнатися, що Арчі та його сестра, принцеса Лілібет, стали об'єктами дуже гламурної зйомки одного з улюблених фотографів Меган. Про це пише Daily Mail.

Фотограф Джейк Розенберг з Нью-Йорка на початку цього місяця прилетів до Каліфорнії, де зробив серію фотографій Меган, а також її дітей. Фотосесія в особняку принца Гаррі і Меган у Монтесіто збіглася із запуском бренду Меган, присвяченого способу життя і кулінарії, American Riviera Orchard.

Презентація бренду Меган Маркл

Бренд Меган Маркл презентувала минулого тижня в блискучому відео в Instagram. На опублікованому відео видно, як Меган зайнята на кухні і позує у своєму особняку.

Опісля стало відомо, що American Riviera Orchard зосередиться на товарах для дому, саду, продуктів харчування та способу життя.

Джейк Розенберг, родом з Торонто в Канаді, де Меган провела шість років під час зйомок телевізійної юридичної драми "Форс-мажори". Він давно дружить з Меган і багато разів фотографував герцогиню.

На своєму веб-сайті він каже, що "його об'єктив зафіксував сяйво таких талантів, як Меган Маркл, Опра Вінфрі, Пріянка Чопра, Сінді Кроуфорд, Девід Бекхем і Майкл Б. Джордан, розкриваючи їхні справжні особистості через свої яскраві образи".

Друг Меган підтверджує, що фотосесія мала місце, але наполягає, що це були "портрети для сім'ї". Інсайдер сказав: "Я б не став пов'язувати це з бізнесом".

Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

Було дуже мало фотографій Арчі, якому в травні виповниться п'ять років, і дворічної Лілі, випущених їхніми батьками. Вони також з'являються також у документальному серіалі Netflix про цю пару.

Раніше фото Арчі та малятка Лілібет робив ще один друг Меган Марк — Місан Гарріман. Місан — британський фотограф, підприємець і громадський діяч нігерійського походження.

Гарріман прославився як фотограф на хвилі руху Black Lives Matter, став першим чорношкірим чоловіком, який зняв обкладинку британського Vogue за 104-річну історію журналу. Фотографією він зайнявся тільки в 40 років, коли дружина подарувала йому на день народження фотоапарат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що біографії принца Гаррі та Меган Маркл прибрали з сайту королівської сім'ї. Тепер спільна біографія пари розміщена в самому низу списку членів королівської сім'ї Великої Британії. Після сторінки скандального принца Ендрю.