Біографії принца Гаррі та Меган Маркл забрали із сайту королівської родини (фото)

Тепер спільна біографія пари розміщена в самому низу списку членів королівської родини Великої Британії. Після сторінки скандального принца Ендрю.

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Індивідуальні біографії принца Гаррі та Меган Маркл були видалені та замінені спільним профілем на офіційному вебсайті королівської родини.

Спільна біографія тепер розміщена в самому низу списку членів королівської родини Великої Британії, відразу після зображення скандального принца Ендрю, відомого своєю дружбою із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштайном.

"Як було оголошено в січні 2020 року, герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від членства в королівській родині", — йдеться в описі, який веде на їхню сторінку.

Профіль принца Гаррі та Меган Маркл на сайті королівської сімʼї Фото: Скріншот

"Пара одружилася в каплиці Святого Георгія, Віндзор, 19 травня 2018 року і виховує двох дітей: принца Арчі Сассекського та принцесу Лілібет Сассекську", — зазначили представники королівської родини.

Далі на вебсайті перераховуються досягнення Гаррі, включаючи його 10 років у збройних силах і зусилля у співзасновництві благодійної організації Sentebale.

Також не забули і про створення меншим сином британського короля Ігор Нескорених, спортивної події для поранених військовослужбовців і ветеранів.

Щодо Меган Маркл, у біографії згадується її час як акторки, "найпомітніше" в серіалі "Форс-мажори" протягом "семи сезонів".

Нагадаємо, Меган Маркл намагається підтримати Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на зникнення Кейт Міддлтон та "смерть" короля Чарльза ІІІ.