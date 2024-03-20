Биографии принца Гарри и Меган Маркл убрали с сайта королевской семьи (фото)

Теперь совместная биография пары размещена в самом низу списка членов королевской семьи Великобритании. После страницы скандального принца Эндрю.

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Индивидуальные биографии принца Гарри и Меган Маркл были удалены и заменены общим профилем на официальном веб-сайте королевской семьи.

Совместная биография теперь размещена в самом низу списка членов королевской семьи Великобритании, сразу после изображения скандального принца Эндрю, известного своей дружбой с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

"Как было объявлено в январе 2020 года, герцог и герцогиня Сассекские отказались от членства в королевской семье", — говорится в описании, которое ведет на их страницу.

Профиль принца Гарри и Меган Маркл на сайте королевской семьи Фото: скріншот

"Пара поженилась в часовне Святого Георгия, Виндзор, 19 мая 2018 года и воспитывает двоих детей: принца Арчи Сассекского и принцессу Лилибет Сассекскую", — отметили представители королевской семьи.

Далее на веб-сайте перечисляются достижения Гарри, включая его 10 лет в вооруженных силах и усилия в соучреждении благотворительной организации Sentebale.

Также не забыли и о создании младшим сыном британского короля Игр Непокоренных, спортивного события для раненых военнослужащих и ветеранов.

Что касается Меган Маркл, в биографии упоминается ее время как актрисы, "самое заметное" в сериале "Форс-мажоры" в течение "семи сезонов".

Напомним, Меган Маркл пытается поддержать Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на исчезновение Кейт Миддлтон и "смерть" короля Чарльза III.