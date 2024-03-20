Принц Гарри всерьез беспокоится из-за Кейт Миддлтон

Младший сын короля Чарльза ІІІ обвинял папарацци в смерти своей матери, принцессы Дианы. Теперь пристальное внимание приковано к жене его брата.

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Принц Гарри переживает о том, что пресса активно окружает Кейт Миддлтон. Об этом пишет Page Six.

Младший брат принца Уильяма, по словам инсайдеров, всерьез обеспокоился состоянием принцессы Уэльской после череды громких заголовков в СМИ и ее таинственного ухода от публичной жизни.

Но источник также отметил, что герцог Сассекский считает, что "любой намек на скандал является неправдой".

После 2020 года Уэльские и Сассекские практически не общались Фото: Getty

Отношения принца Гарри с принцем Уильямом были напряженными, и они подробно описаны в мемуарах младшего сына короля Великобритании "Запасной". В частности, сообщалось о драке между братьями и недоразумениях между Кейт и Меган.

В 2020 году Сассекские сложили королевские обязанности и перебрались в США. С тех пор Гарри довольно редко видится со своими королевскими родственниками. Например, на похоронах бабушки, королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, или на коронации отца Чарльза в мае 2023 года.

Что касается Кейт Миддлтон, то сейчас к ней приковано особое внимание прессы и фанатов монаршей семьи, ведь официально она последний раз выходила на публику в конце декабря 2023. В начале года принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости и отошла от обязанностей до Пасхи.

Впрочем, официальные сообщения дворца мало волнуют поклонников семьи Уэльских, которые начали активно рассуждать, куда же на самом деле делась жена принца Уильяма. Даже кадры Кейт с мужем на фермерском рынке не помогли фанатам успокоиться, ведь некоторые считают, что женщина на видео не похожа на Миддлтон.

Напомним, Меган Маркл пытается поддержать Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на исчезновение Кейт Миддлтон и "смерть" короля Чарльза III.