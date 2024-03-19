Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Кейт Миддлтон надела мужское худи за 72 доллара (фото)

Кейт Миддлтон, Кейт Миддлтон исчезновение, операция Кейт Миддлтон, худи, Кейт Миддлтон стиль, принц Вильям
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Принц Уильям с женой посетили фермерский рынок. Принцесса, которая часто демонстрировала элегантные образы, сейчас делает ставку на комфорт.

Related video

Кейт Миддлтон надела худи за 72 доллара, когда посетила с принцем Уильямом фермерский рынок в Виндзоре. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

На кадрах, полученных The Sun, мама троих детей улыбалась и выглядела расслабленной. Принцесса Уэльская несла в левой руке белую сумку с покупками и о чем-то разговаривала с мужем. На Кэтрин были черные леггинсы, заправленные в носки, мужское черно-оранжевое худи Umbro на молнии и кроссовки adidas. Цена такого худи составляет 72 доллара (около 2 700 гривен).

Принц Уильям тем временем надел синие джинсы, кроссовки и куртку, а на лоб низко надвинул бейсболку.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на рынке

Это одно из редких появлений Кэтрин на публике после того, как в начале 2024 года ей сделали операцию на брюшной полости. Сразу тогда же сообщили, что она не вернется к рабочим обязанностям до Пасхи 2024 года. Впрочем, фанатов королевской семьи мало волновало официальное сообщение Кенсингтонского дворца, ведь они начали распространять различные теории заговора относительно исчезновения принцессы. В частности, появились слухи об изменах принца Уильяма и даже внебрачном ребенке.

Впрочем, новое появление супругов на публике развеивает домыслы в сети.

Кейт Миддлтон Fullscreen
Ранее Кейт Миддлтон часто демонстрировала элегантные образы
Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что таролог сделала расклад по поводу исчезновения Кейт Миддлтон и ее отношений с мужем.