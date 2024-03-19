Принц Уильям расстроен, что Кейт Миддлтон повторяет судьбу принцессы Дианы, — эксперт

Жена принца Уильяма сейчас носит такой титул, как у его мамы. После смерти королевы Елизаветы II Кэтрин стала принцессой Уэльской.

Related video

Принцу Уильяму тяжело наблюдать, как его жена Кейт Миддлтон подвергается строгому контролю, как и его покойная мать, принцесса Диана. Об этом пишет Daily Mail.

Королевский редактор Sunday Times Роя Никха рассказала о ряде теорий заговора, бушующих вокруг принца и принцессы Уэльских.

"Увидев, как его мать пережила довольно много этого, преследования его матери, я думаю, он чувствует, что он видит, что элементы этого снова нарушаются с точки зрения требований и криков на его жену из-за ее медицинской тайны, и это причиняет ему боль", — считает Никха.

Принцесса Диана и маленький принц Уильям Фото: Getty Images

Ведущая Сюзанна Рейд спросила, является ли принц Уильям "чувствительным" к сходству между его женой и мамой, что побудило эксперта ответить: "Он всегда был, еще с детства, и с тех пор, как он был с Кэтрин из университета".

Первая жена короля Чарльза III погибла в 1997 году в возрасте 36 лет в автокатастрофе после преследования папарацци в Париже. В последние годы своей жизни Диана умоляла уменьшить внимание прессы и увеличить конфиденциальность, но безуспешно.

Кэтрин, в свою очередь, находится под пристальным вниманием после того, как в январе 2024 года Кенсингтонский дворец объявил, что она перенесла "запланированную" операцию и не вернется к королевским обязанностям до Пасхи.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон заметили на фермерском рынке.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на исчезновение принцессы Уэльской и "смерть" короля Чарльза ІІІ.