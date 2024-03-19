Принц Вільям засмучений, що Кейт Міддлтон повторює долю принцеси Діани, — експертка

Дружина принца Вільяма наразі носить такий титул, як у його мами. Після смерті королеви Єлизавети ІІ Кетрін стала принцесою Уельською.

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Принцу Вільяму важко спостерігати, як його дружина Кейт Міддлтон піддається суворому контролю, як і його покійна мати, принцеса Діана. Про це пише Daily Mail.

Королівська редакторка Sunday Times Роя Нікха розповіла про низку теорій змови, що вирує навколо принца та принцеси Уельських.

"Побачивши, як його мати пережила досить багато цього, переслідування його матері, я думаю, він відчуває, що він бачить, що елементи цього знову порушуються з точки зору вимог і криків на його дружину через її медичну таємницю, і це завдає йому болю", — вважає Нікха.

Принцеса Діана та маленький принц Вільям Фото: Getty Images

Ведуча Сюзанна Рейд запитала, чи є принц Вільям "чутливим" до подібності між його дружиною та мамою, що спонукало експертку відповісти: "Він завжди був, ще з дитинства, і з тих пір, як він був з Кетрін з університету".

Перша дружина короля Чарльза ІІІ загинула в 1997 році у віці 36 років в автокатастрофі після переслідування папараці в Парижі. В останні роки свого життя Діана благала зменшити увагу преси та збільшити конфіденційність, але безуспішно.

Кетрін, зі свого боку, перебуває під пильною увагою після того, як у січні 2024 Кенсінгтонський палац оголосив, що вона перенесла "заплановану" операцію та не повернеться до королівських обовʼязків до Великодня.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон помітили на фермерському ринку.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на зникнення принцеси Уельської та "смерть" короля Чарльза ІІІ.