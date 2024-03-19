Кейт Міддлтон одягла чоловіче худі за 72 долари (фото)

Принц Вільям з дружиною відвідав фермерський ринок. Принцеса, яка часто демонструвала елегантні образи, наразі робить ставку на комфорт.

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Кейт Міддлтон одягла худі за 72 долари, коли відвідала з принцом Вільямом фермерський ринок у Віндзорі. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

На кадрах, отриманих The Sun, мама трьох дітей посміхалася і виглядала розслабленою. Принцеса Уельська несла в лівій руці білу сумку з покупками і про щось розмовляла з чоловіком. На Кетрін були чорні легінси, заправлені в шкарпетки, чоловіче чорно-помаранчеве худі Umbro на блискавці та кросівки adidas. Ціна такого худі становить 72 долари (близько 2 700 гривень).

Принц Вільям тим часом одягнув сині джинси, кросівки і куртку, а на лоб низько насунув бейсболку.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на ринку

Це одна з рідкісних появ Кетрін на публіці після того, як на початку 2024 року їй зробили операцію на черевній порожнині. Одразу тоді ж повідомили, що вона не повернеться до робочих обовʼязків до Великодня 2024. Втім, фанатів королівської родини мало хвилювало офіційне повідомлення Кенсінгтонського палацу, адже вони почали поширювати різноманітні теорії змови щодо зникнення принцеси. Зокрема, зʼявилися чутки про зради принца Вільяма та навіть позашлюбну дитину.

Втім, нова поява подружжя на публіці розвіює домисли в мережі.

Раніше Кейт Міддлтон часто демонструвала елегантні образи Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що тарологиня зробила розклад з приводу зникнення Кейт Міддлтон та її стосунків з чоловіком.