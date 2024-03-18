Куди насправді зникла Кейт Міддлтон, — відповідь тарологині (відео)

Карти кажуть, що Кейт Міддлтон має набагато більші проблеми зі здоров'ям, ніж про це заявляли в палаці.

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Тема зникнення Кейт Міддлтон досі залишається актуальною в інформаційному просторі, і навіть чутки про те, що хтось десь її бачив, не викликають у публіки особливої довіри, з огляду на те, що немає ніяких фото і відео, що підтверджують справжність цієї інформації. Тарологиня Альона (Мадам Зідан) зробила свій розклад на тему зникнення принцеси Уельської і розповіла, що кажуть карти з цього приводу.

Де зараз Кейт і що з нею насправді?

Згідно з розкладом, наразі Кейт перебуває в лікарні або на реабілітації, але з частим відвідуванням лікарні, оскільки поруч із нею лікарі та ліки.

Розбираючи детальніше питання зі здоров'ям принцеси Уельської, таролог доходить висновку, що в зоні ризику серцево-судинна і кровоносна системи. Під питанням і голова Кетрін. Карти не виключають, що у неї міг бути тромб або інсульт, тобто те, що сталося дуже раптово і різко.

Розклад говорить про те, що стан королівської особи далеко не такий легкий, як про це говорять у палаці. Вона може перебувати в комі або часто бути в стані сну.

"Я б сказала, що йде боротьба за її життя... Вона в підвішеному стані. Усі сподіваються на поліпшення, але в неї може статися черговий удар. Таке буває при повторному інфаркті або інсульті. Судини, кров, удар — це все якось пов'язано з головою", — каже Олена, розглядаючи Таро.

Кейт довго виходитиме з цього стану, але шанси в неї є, запевняє таролог. Принцеса ще досить довго перебуватиме під наглядом, тому що не виключений рецидив, як уже згадувалося вище.

Чому це сталося з Кейт?

"Мені ця ситуація нагадує щось на кшталт нервового зриву. Ще таке буває, коли людина довго мовчить. Вона немов зі зв'язаними руками і зав'язаними очима, намагається тримати себе завжди в руках, а потім раз — і зривається", — продовжує авторка.

Цілком можливо, що нервовий зрив принцеси спровокувала ситуація з дітьми.

"Це могла бути розмова, коли їй забороняли щось робити з дітьми, виховувати, як вона хоче, або вона втратила дитину. Принцеса пережила якусь серйозну втрату", — зазначає Альона.

Наразі, кажуть карти, Кетрін жива, але знерухомлена, і за нею доглядають фахівці, а поруч із нею чоловік, принц Вільям. За словами таролога, вона буде відновлюватися, але в неї крім хвороби, що зараз її тримає в ліжку, можуть бути яскраво виражені психічні розлади на кшталт депресії або неврозу.

Причиною цього стану багато в чому є чоловік, який розбиває їй серце, і штучне середовище, де живе Кейт.

"У неї також іде, ніби в неї хочуть забрати дітей, і ними опікуватиметься інша жінка. Уже зараз їй могли обмежити доступ до них", — вважає Альона.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям з'явилися на фермерському ринку. Однак жодного фото в мережі так і не з'явилося.