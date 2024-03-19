Меган Маркл пытается контактировать с Кейт Миддлтон, но та против

Принцесса Уэльская считает компетентность жены принца Гарри недостаточной. Впрочем, Меган искренне беспокоится из-за Кэтрин.

Related video

Меган Маркл "тайно контактирует" с Кейт Миддлтон, но принцесса Уэльская "скорее всего, отказывается". Об этом пишет OK.

Герцогиня Сассекская пытается поддержать Кейт Миддлтон из-за проблем со здоровьем и споров по поводу Photoshop, но Кейт не желает принимать поддержку от жены принца Гарри.

Меган Маркл несколько раз "дотягивалась" до Кейт Миддлтон из-за проблем со здоровьем и после скандала с Photoshop. Источники, близкие к королевской семье, ссылаются на то, что герцогиня Сассекская "отчаянно хочет" помочь жене принца Уильяма во время кризиса, но Кейт против.

Этот период был тяжелым для принцессы Уэльской, поскольку она временно отказалась от королевских обязанностей из-за операции на брюшной полости.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Коллаж Focus.ua

Королевские эксперты отмечают, что Меган несколько раз рассматривала возможность "связаться" с Кейт через "обратные каналы", но принцесса "не видит ее как "квалифицированного человека", чтобы оказать поддержку или дать совет.

По словам Дженни Бонд, бывшего корреспондента BBC Royal, Кейт, вероятно, "отвергнет" все попытки Меган помочь ей просто потому, что она не считает Меган "подходящим человеком", чтобы советовать ей, ведь она мало времени пробыла во дворце перед переездом в США в 2020 году.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Это время для Кейт, чтобы сосредоточиться на восстановлении своих сил, физических и умственных", — считает Бонд.

Кроме того, эксперт заявил, что принцесса Уэльская может согласиться на милый жест, например, букет или что-то подобное, но решение семейных раздоров в данный момент даже близко не входит в ее список дел.

Напомним, Кейт Миддлтон заметили на фермерском рынке.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на исчезновение Кейт Миддлтон и "смерть" короля Чарльза III.