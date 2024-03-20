Принц Гаррі всерйоз непокоїться через Кейт Міддлтон

Менший син короля Чарльза ІІІ звинувачував папараці в смерті своєї матері, принцеси Діани. Тепер пильна увага прикута до дружини його брата.

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Принц Гаррі переймається про те, що преса активно оточує Кейт Міддлтон. Про це пише Page Six.

Менший брат принца Вільяма, за словами інсайдерів, всерйоз занепокоївся станом принцеси Уельської після низки гучних заголовків у ЗМІ і її таємничого відходу від публічного життя.

Але джерело також зазначило, що герцог Сассекський вважає, що "будь-який натяк на скандал є неправдою".

Після 2020 року Уельські та Сассекські практично не спілкувалися Фото: Getty

Стосунки принца Гаррі з принцом Вільямом були напруженими, і вони детально описані в мемуарах меншого сина короля Великої Британії "Запасний". Зокрема, повідомлялося про бійку між братами та непорозуміння між Кейт та Меган.

У 2020 році Сассекські склали королівські обовʼязки та перебралися до США. З тих пір Гаррі доволі рідко бачиться зі своїми королівськими родичами. Наприклад, на похороні бабусі, королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022, чи коронації батька Чарльза у травні 2023.

Щодо Кейт Міддлтон, то наразі до неї прикута особлива увага преси та фанатів монаршої родини, адже офіційно вона востаннє виходила на публіку в кінці грудня 2023. На початку року принцеса перенесла планову операцію на черевній порожнині та відійшла від обовʼязків до Великодня.

Втім, офіційні повідомлення палацу мало хвилюють прихильників родини Уельських, які почали активно міркувати, куди ж насправді ділася дружина принца Вільяма. Навіть кадри Кейт з чоловіком на фермерському ринку не допомогли фанатам заспокоїтися, адже дехто вважає, що жінка на відео не схожа на Міддлтон.

Нагадаємо, Меган Маркл намагається підтримати Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на зникнення Кейт Міддлтон та "смерть" короля Чарльза ІІІ.