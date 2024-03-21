10 признаков, что нужно срочно проверить щитовидную железу, — эндокринолог

Чтобы поддерживать здоровье, важно регулярно делать чекап организма, чтобы вовремя выявить проблемы. Иногда усталость, раздражительность и сухость кожи могут быть не просто проявлениями смены сезона, а важными сигналами организма. Эксклюзивно для Фокуса эндокринолог Ксения Марченко рассказывает, какие симптомы свидетельствуют о том, что нужно срочно проверить щитовидную железу.

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Потеря или набор веса, нарушение менструального цикла и изменение настроения редко ассоциируются со щитовидной железой, однако, к сожалению, они могут быть именно теми признаками, которые свидетельствуют об определенных проблемах. Фокус спросил у врача-эндокринолога Ксении Марченко о том, какие симптомы говорят о том, что ваша щитовидная железа функционирует не в полном объеме, и требует обследования.

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Фото: Freepik

Щитовидная железа — очень важный орган в нашем организме. Ее основная функция — выработка гормонов, поддерживающих работу всего организма. Работа щитовидной железы влияет на обменные процессы, рост клеток, синтез белка, расщепление жиров, энергетический обмен и укрепление костной ткани.

"Щитовидку называют королевой эндокринной системы, потому что рецепторы к тиреоидным гормонам есть в каждой системе организма. Они влияют на работу почти всех органов! Поэтому если бы можно было с чем-то сравнить щитовидную железу, я бы ее сравнила с батарейкой, а ее гормоны — это импульсы энергии, которые идут к каждой клетке организма", — отмечает Ксения Марченко.

При регулярном обследовании и своевременном обращении к врачу можно предотвратить многие осложнения в работе щитовидной железы. Ведь в начале заболевания, при постановке правильного диагноза и корректной терапии, большинство болезней успешно лечатся.

"Нарушение функции щитовидной железы является очень распространенным состоянием. Это обусловлено аутоиммунными процессами, генетикой или узловыми образованиями, что является частой находкой на УЗИ", — отмечает эндокринолог.

Важные симптомы

Фото: Freepik

Гипотиреоз — заболевание, при котором вырабатывается недостаточное количество тиреоидных гормонов. Эндокринолог отмечает. что к классическим симптомам гипотиреоза относят:

постоянную усталость и слабость;

нарушение памяти и внимания;

сухость кожи;

выпадение волос;

пониженное настроение;

запоры;

железодефицитную анемию;

набор веса;

отеки;

нарушение менструального цикла.

Фото: Freepik

Тиреотоксикоз — это состояние, когда, наоборот, в организме вырабатывается избыточное количество гормонов щитовидной железы. В таком случае начинает проявляться их токсическое действие на различные органы и системы организма. Среди классических симптомов тиреотоксикоза:

похудение без причины:

тремор рук или даже всего тела;

раздражительность и суетливость;

учащенный пульс;

увеличение глаз и боль в глазах;

ком в горле;

боль в щитовидной железе;

повышение температуры тела.

Не стоит игнорировать симптомы и списывать все на весну, усталость или стресс. Болезни легче предотвратить, чем лечить, поэтому стоит вовремя обращать внимание на свое состояние и симптомы, сдавать анализы и обращаться к врачу.

"Кроме классических, могут быть и другие симптомы и жалобы, поэтому я рекомендую один раз в год и при других симптомах, например, повышении артериального давления, бесплодии, головной боли, обязательно проверять, как работает щитовидная железа. Для этого надо сдать всего 2 гормона: ТТГ и Т4 свободный. И если там будут изменения, нужно обратиться к эндокринологу за консультацией", — советует Ксения Марченко.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.