10 ознак, що потрібно терміново перевірити щитоподібну залозу, - ендокринологиня

Щоб підтримувати здоров'я, важливо регулярно робити чекап організму, аби вчасно виявити проблеми. Іноді втома, роздратованість та сухість шкіри можуть бути не просто проявами зміни сезону, а важливими сигналами організму. Ексклюзивно для Фокуса ендокринологиня Ксенія Марченко розповідає, які симптоми свідчать про те, що потрібно терміново перевірити щитоподібну залозу.

Related video

Втрата або набір ваги, порушення менструального циклу та зміна настрою рідко асоціюються із щитоподібною залозою, проте, на жаль. вони можуть бути саме тими ознаками, які свідчать про певні проблеми. Фокус запитав у лікарки-ендокринологині Ксенії Марченко про те, які симптоми говорять про те, що ваша щитоподібна залоза функціонує не в повному об'ємі, та потребує обстеження.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Freepik

Щитоподібна залоза — дуже важливий орган у нашому організмі. Її основна функція — вироблення гормонів, які підтримують роботу усього організму. Робота щитоподібної залози впливає на обмінні процеси, ріст клітин, синтез білка, розщеплення жирів, енергетичний обмін та зміцнення кісткової тканини.

"Щитовидку називають королевою ендокринної системи, бо рецептори до тиреоїдних гормонів є у кожній системі організму. Вони впливають на роботу майже всіх органів! Тому якби можна було з чимось порівняти щитоподібну залозу, я б її порівняла з батарейкою, а її гормони — це імпульси енергії, які йдуть до кожної клітини організму", — зазначає Ксенія Марченко.

При регулярному обстеженні та вчасному зверненні до лікаря можна запобігти багатьом ускладненням в роботі щитоподібної залози. Адже на початку захворювання, при постановці правильного діагнозу та коректній терапії, більшість хвороб успішно лікуються.

"Порушення функції щитоподібної залози є дуже поширеним станом. Це обумовлено аутоімунними процесами, генетикою або вузловими утвореннями, що є частою знахідкою на УЗД", — наголошує ендокринологиня.

Важливі симптоми

Фото: Freepik

Гіпотиреоз – захворювання, при якому виробляється недостатня кількість тиреоїдних гормонів. Ендокринологиня зазначає. що до класичних симптомів гіпотиреозу відносять:

постійну втому та слабкість;

порушення пам'яті та уваги;

сухість шкіри;

випадіння волосся;

знижений настрій;

закрепи;

залізодефіцитна анемія;

набір ваги;

набряки;

порушення менструального циклу.

Фото: Freepik

Тиреотоксикоз — це стан, коли, навпаки, в організмі виробляється надмірна кількість гормонів щитоподібної залози. В такому разі починає проявлятися їх токсична дія на різні органи та системи організму. Серед класичних симптомів тиреотоксикозу:

схуднення без причини:

тремор рук або навіть усього тіла;

роздратованість та метушливість;

прискорений пульс;

збільшення очей та біль в очах;

ком у горлі;

біль у щитоподібній залозі;

підвищення температури тіла.

Не варто ігнорувати симптоми та списувати все на весну, втому та стрес. Хворобам легше запобігти, ніж лікувати, тому варто вчасно звертати увагу на свій стан та симптоми, здавати аналізи та звертатись до лікаря.

"Але може бути й інші симптоми та скарги, тому я рекомендую один раз на рік та при інших симптомах, наприклад, підвищенні артеріального тиску, безплідді, головному болі, обов'язково перевіряти, як працює щитоподібна залоза. Для цього треба здати всього 2 гормони: ТТГ та Т4 вільний. І якщо там будуть зміни, потрібно звернутись до ендокринолога за консультацією". — радить Ксенія Марченко.

Нагадаємо, топ 5 продуктів із високим вмістом йоду.

Раніше Фокус писав про те, що деякі зміни в харчуванні допоможуть вам природним чином знизити кров'яний тиск.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.