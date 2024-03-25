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Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру во время занятий спортом (видео)

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Фото: Instagram jlo | Дженнифер Лопес

Артистка имела довольно насыщенные выходные. Она уделила время спорту и детям.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как провела выходные. Кадрами знаменитость делится в Instagram с более 253 млн подписчиков.

"Веселого воскресенья", — написала жена Бена Аффлека.

В частности, Джей Ло продемонстрировала свою подтянутую фигуру, когда позировала перед зеркалом для селфи. Также на снимках появилась 16-летняя дочь певицы от Марка Энтони. Эмма обнимала свою звездную маму, которая предстала в элегантном зеленом ансамбле.

Дженнифер Лопес

Кроме семейного времени, Лопес уделила свое внимание и спорту.

"Дневная доза оздоровления... Хорошего воскресенья всем. Люблю эту форму", — отметила мама двоих детей.

Звезда сцены выполняла различные упражнения на весеннем дворе. Она примерила розовый спортивный топ и лосины, добавив к образу белые кроссовки и собрав волосы в пучок.

Дженнифер Лопес

"Так освежает видеть, что некоторые знаменитости до сих пор имеют свое естественное тело!!! Ты всегда выглядишь такой подтянутой и здоровой, Дженнифер!", "Она живет свою лучшую жизнь", "Красота. Такая милая, обожаю ее!" — реагируют фанаты Дженнифер Лопес на ее новую публикацию в соцсети.

Напомним, что Бена Аффлека раздражает в Джей Ло.

Также Фокус писал о страхе Дженнифер Лопес остаться одинокой.