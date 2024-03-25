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Стиль життя

Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру під час занять спортом (відео)

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Фото: Instagram jlo | Дженніфер Лопес

Артистка мала доволі насичені вихідні. Вона приділила час спорту та дітям.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала, як провела вихідні. Кадрами знаменитість ділиться в Instagram з понад 253 млн підписників.

"Весела неділя", — написала дружина Бена Аффлека.

Зокрема, Джей Ло продемонструвала свою підтягнуту фігуру, коли позувала перед дзеркалом для селфі. Також на знімках зʼявилася 16-річна донька співачки від Марка Ентоні. Емма обіймала свою зіркову маму, яка постала в елегантному зеленому ансамблі.

Дженніфер Лопес

Окрім сімейного часу, Лопес приділила свою увагу і спорту.

"Денна доза оздоровлення… Гарної неділі всім. Люблю цю форму", — зазначила мама двох дітей.

Зірка сцени виконувала різноманітні вправи на весняному подвірʼї. Вона приміряла рожевий спортивний топ та лосини, додавши до образу білі кросівки та зібравши волосся в пучок.

Дженніфер Лопес

"Так освіжає бачити, що деякі знаменитості досі мають своє природне тіло!!! Ти завжди виглядаєш такою підтягнутою і здоровою, Дженніфер!", "Вона живе своє найкраще життя", "Краса. Така мила, обожнюю її!" — реагують фанати Дженніфер Лопес на її нову публікацію в соцмережі.

Нагадаємо, що Бена Аффлека дратує в Джей Ло.

Також Фокус писав про страх Дженніфер Лопес залишитися самотньою.