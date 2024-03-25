Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру під час занять спортом (відео)
Артистка мала доволі насичені вихідні. Вона приділила час спорту та дітям.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала, як провела вихідні. Кадрами знаменитість ділиться в Instagram з понад 253 млн підписників.
"Весела неділя", — написала дружина Бена Аффлека.
Зокрема, Джей Ло продемонструвала свою підтягнуту фігуру, коли позувала перед дзеркалом для селфі. Також на знімках зʼявилася 16-річна донька співачки від Марка Ентоні. Емма обіймала свою зіркову маму, яка постала в елегантному зеленому ансамблі.
Окрім сімейного часу, Лопес приділила свою увагу і спорту.
"Денна доза оздоровлення… Гарної неділі всім. Люблю цю форму", — зазначила мама двох дітей.
Зірка сцени виконувала різноманітні вправи на весняному подвірʼї. Вона приміряла рожевий спортивний топ та лосини, додавши до образу білі кросівки та зібравши волосся в пучок.
"Так освіжає бачити, що деякі знаменитості досі мають своє природне тіло!!! Ти завжди виглядаєш такою підтягнутою і здоровою, Дженніфер!", "Вона живе своє найкраще життя", "Краса. Така мила, обожнюю її!" — реагують фанати Дженніфер Лопес на її нову публікацію в соцмережі.
Нагадаємо, що Бена Аффлека дратує в Джей Ло.
Також Фокус писав про страх Дженніфер Лопес залишитися самотньою.