Принцесса Евгения показала редкий снимок с младшим сыном (фото)

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон накануне отметила 34-й день рождения. Она рассказала о своем лучшем подарке.

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Принцесса Евгения поделилась редким кадром с почти годовалым сыном Эрнестом. Фото внучка покойной королевы Елизаветы ІІ опубликовала в Instagram.

"Лучший подарок из всех — это мои ребята... поэтому в этот день рождения я лелею родных и близких людей", — написала принцесса Евгения, которая 23 марта 2024 года отметила 34-летие.

На маме двоих детей было светлое платье миди в рубчик "Кейтлин" от бренда Reiss за 285 долларов (около 11 тысяч гривен). Именинница также продемонстрировала головной убор "Etta" в кремовом оттенке от Emily-London Headwear за 675 фунтов стерлингов (около 32 тысяч гривен).

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом

"Надеюсь, вам понравился день рождения с близкими. Наилучшие пожелания!", "С Днем Рождения. Дети — это самый дорогой подарок", "Поздравляю вас с днем рождения, принцесса Евгения! Спасибо за вашу замечательную поддержку", — поздравляют монаршую персону с праздником ее фолловеры в соцсети.

Внучка королевы Елизаветы II и бизнесмен Джек Бруксбэнк поженились осенью 2018 года. В 2021 у них родился первенец Август, которого родители обычно называют Оги. А в мае 2023 года на свет появился малыш Эрнест.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк Фото: Getty Images

Принцесса и бизнесмен в октябре 2024 отпразднуют шестую годовщину свадьбы, однако пара вместе уже 14 лет и познакомилась на лыжном отдыхе в Вербье, Швейцария.

Напомним, принцесса Евгения трогательно поздравила мужа с Днем влюбленных 2024.

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