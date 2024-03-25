Принцеса Євгенія показала рідкісний знімок з меншим сином (фото)

Донька принца Ендрю та Сари Фергюсон напередодні відзначила 34-й день народження. Вона розповіла про свій найкращий подарунок.

Related video

Принцеса Євгенія поділилася рідкісним кадром з майже однорічним сином Ернестом. Фото онука покійної королеви Єлизавети ІІ опублікувала в Instagram.

"Найкращий подарунок з усіх — це мої хлопці.. тож у цей день народження я плекаю рідних та близьких людей", — написала принцеса Євгенія, яка 23 березня 2024 року відзначила 34-річчя.

На мамі двох дітей була світла сукня міді в рубчик "Кейтлін" від бренду Reiss за 285 доларів (близько 11 тисяч гривень). Іменинниця також продемонструвала головний убір "Etta" в кремовому відтінку від Emily-London Headwear за 675 фунтів стерлінгів (близько 32 тисяч гривень).

Принцеса Євгенія із сином Ернестом

"Сподіваюся, вам сподобався день народження з близькими. Найкращі побажання!", "З Днем Народження. Діти — це найдорожчий подарунок", "Вітаю вас з днем народження, принцесо Євгеніє! Дякую за вашу чудову підтримку", — вітають монаршу персону зі святом її фоловери в соцмережі.

Онука королеви Єлизавети ІІ та бізнесмен Джек Бруксбенк одружилися восени 2018 року. У 2021 в них народився первісток Август, якого батьки зазвичай називають Огі. А у травні 2023 на світ зʼявився малюк Ернест.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк Фото: Getty Images

Принцеса та бізнесмен у жовтні 2024 відсвяткують шосту річницю весілля, проте пара разом уже 14 років і познайомилася на лижному відпочинку у Верб'є, Швейцарія.

Нагадаємо, принцеса Євгенія зворушливо привітала чоловіка з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про секрет обручки принцеси Євгенії.