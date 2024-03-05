Принцеса Євгенія продемонструвала стильний весняний образ (фото)

Онука королеви Єлизавети ІІ показала, як носити класику — бежеве пальто. Вона зробила ставку на світлі відтінки.

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Принцеса Євгенія продемонструвала стильний весняний образ. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Онука покійної королеви Єлизавети ІІ обрала для виходу класичне бежеве пальто з поясом, яке поєднала з джинсами та білими кросівками. До весняного аутфіту принцеса додала світлу сумочку через плече. Волосся донька Сари Фергюсон та принца Ендрю зібрала в зачіску, доповнивши образ сонцезахисними окулярами.

Зазначимо, що пальто монаршої персони від бренду Max Mara і коштує 1166 доларів, а сумочка від Strathberry (її вартість — 395 фунтів стерлінгів).

Принцеса Євгенія

Онука королеви Єлизавети ІІ та бізнесмен Джек Бруксбенк одружилися у жовтні 2018 року. У 2021 в подружжя народився первісток Август, якого батьки лагідно називають Огі. А у травні 2023 в родині сталося ще одне поповнення: на світ зʼявився малюк Ернест.

Принцеса Євгенія і її обранець у жовтні 2024 відсвяткують шосту річницю весілля, проте пара разом уже 14 років і познайомилася на лижному відпочинку у Верб'є, Швейцарія.

Принцеса Євгенія з чоловіком Фото: Instagram/Princess Eugenie

Нагадаємо, принцеса Євгенія зворушливо привітала чоловіка з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про секрет обручки принцеси Євгенії.