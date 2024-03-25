"Не может делать все, что хочет": Питер Филлипс рассказал о состоянии своего дяди Чарльза ІІІ

По словам племянника короля, монарх "очень хочет вернуться к нормальной жизни". Хотя признает, что ему нужно "сосредоточиться на себе", чтобы выздороветь.

Related video

Король Великобритании Чарльз ІІІ очень расстроен тем, что его восстановление после операции занимает немного больше времени, чем ожидалось. Об этом 24 марта заявил его племянник Питер Филлипс, выступая перед представителями средств массовой информации в Австралии во время своего визита в качестве покровителя благотворительной организации ISPS Handa сообщает Мirror.

46-летний Питер Филлипс, единственный сын принцессы Анны и ее первого мужа капитана Марка Филлипса, рассказал, что монарх хочет вернуться к официальным обязанностям, но его лечащие врачи посоветовали ему больше отдыхать.

Он считает, что его дядя "прагматичен" и знает, что ему нужно на некоторое время "сосредоточиться на себе", чтобы поправиться. Филлипс сказал, что 75-летний Чарльз "подталкивал" своих сотрудников позволить ему возобновить выполнение большего количества королевских обязанностей.

Король Чарльз ІІІ с королевой Камиллой Фото: Getty Images

"Он в хорошем настроении, но в конечном итоге он очень расстроен. Он расстроен тем, что не может жить и делать все, что хочет. Но он очень прагматичен, он понимает, что есть период времени, когда ему действительно нужно сосредоточиться на себе", — отметил Питер.

В беседе с журналистами племянник монарха добавил: "Я думаю, что Чарльз очень хочет вернуться к нормальной жизни, и он, вероятно, разочарован тем, что его выздоровление занимает немного больше времени, чем ему хотелось бы".

Напомним, 22 марта королева Камилла рассказала о состоянии короля Чарльза ІІІ. Британский монарх сейчас борется с онкологией. Ему сделали операцию из-за увеличенной простаты в начале 2024 года, во время чего диагностировали рак.