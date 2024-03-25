Ешьте овощи и больше двигайтесь: 5 секретов долголетия от старейших людей в мире

Благодаря правильным привычкам и образу жизни любой человек может дожить до 100 лет и даже больше. Самые долгоживущие люди в мире раскрывают свои секреты, которые помогли им стать долгожителями.

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Что помогает некоторым людям жить 100 лет и даже больше: гены, местность, привычки питания или образ жизни? Долгожители назвали пять основных правил, которых следует придерживаться на протяжении всей жизни, чтобы жить дольше и быть здоровее. Об этом пишет Yahoo.

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Избегайте токсичных людей

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Родившаяся в Сан-Франциско в 1907 году, долгожительница Мария Браньяс, которая в настоящее время живет в Испании, недавно исполнилось 117 лет. Когда ее спросили, что способствует долголетию, Браньяс ответила: "порядок, спокойствие, хорошие связи с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональную стабильность, никаких забот, никаких сожалений, много позитива и держаться подальше от токсичных людей".

Общение с друзьями и семьей имеет решающее значение для долголетия, отмечает Натан Прайс. "Было обнаружено, что положительные социальные связи являются самым сильным предиктором более продолжительной жизни, а также большего чувства благополучия", — отмечает Прайс, ссылаясь на одно из самых продолжительных исследований счастья, проведенное в Гарварде.

Ешьте больше овощей

Фото: Getty Images

В феврале 114-летняя Элизабет Фрэнсис из Хьюстона стала старейшим из ныне живущих людей в США. Фрэнсис, родившаяся в 1909 году, никогда не курила и не употребляла алкоголь, до 90 лет регулярно гуляла, и на заднем дворе у нее всегда был небольшой сад, где она выращивала собственные овощи, в том числе листовую капусту, горчицу, морковь и бамию.

"Домашнее садоводство и потребление свежих овощей обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, имеющих решающее значение для поддержания здоровья", — отмечает исследователь долголетия Диого Барардо. "Эти методы пропагандируют диету, богатую растительными продуктами, что связано с более низким риском ожирения, болезней сердца, высокого кровяного давления и некоторых видов рака". В то же время садоводство — это физическая активность, которая может улучшить силу, гибкость и психическое благополучие, а все это способствует более здоровой и продолжительной жизни, — говорит Барардо.

Больше двигайтесь

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Старейшему из ныне живущих людей Японии, Томико Итоока, 23 мая исполнится 116 лет. Итоока на протяжении всей своей жизни отдавала приоритет физической активности: от игры в волейбол в студенческие годы до треккинга в старшем возрасте. По данным Исследовательской группы геронтологии, Итооке было за 80, когда она дважды участвовала в паломничестве к 33 буддийским храмам. Сообщается, что в 100 лет она поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия без трости.

Мэдди Дюхтвальд, занимающейся вопросами старения считает физические упражнения "серебряной пулей для долголетия". "Регулярное движение всех видов может снизить ваш биологический возраст, а также снизить риск развития рака, инсульта, болезней сердца, диабета 2 типа и остеопороза", — говорит автор. "Кроме того, физические упражнения могут улучшить ваше настроение и снизить риск саркопении — потери мышечной массы. Хотя амбициозные приключения Итооки достойны восхищения в любом возрасте, Дихтвальд добавляет, что: "под регулярным движением можно рассматривать даже выполнение таких домашних дел, как уборка пылесосом или опорожнение посудомоечной машины".

Будьте духовны

"Доказано, что духовность положительно влияет на долголетие и качество жизни, помогая в исцелении болезней, умении пожилых людей справляться со стрессом и улучшении общего самочувствия", — говорит Барардо.

По данным Геронтологической исследовательской группы, монахиня Ине Канабарро Лукас в настоящее время является самым долгоживущим человеком в Латинской Америке.

Хотя Лукас является монахиней уже почти 100 лет, духовность всех видов может стать сверхсилой для тех, кто ее принимает, говорит Дихтвальд. "Это дает человеку сильное чувство цели, чувство связи с другими и силы, большей, чем они сами", — отмечает она. "Наличие сильного чувства цели и смысла может продлить вашу жизнь на годы. Это также может помочь вам справиться с негативным стрессом и почувствовать себя более устойчивым, что поможет вам жить лучше и дольше".

Больше работайте

Фото: Getty Images

Согласно Книге рекордов Гиннеса за 2022 год, старейший из ныне живущих людей в мире Перес Мора, которому в мае исполниться 115 лет, объясняет свое долголетие именно активностью и высокой трудоспособностью: "Усердно работайте, отдыхайте в праздники, рано ложитесь спать и выпивайте стакан aguardiente [крепкий напиток из сахарного тростника], любите Бога и всегда носите его в своем сердце".

Хотя работу часто считают основной причиной стресса, у нее есть и положительная сторона. "Перес Мора уделяет приоритетное внимание работе, которая для многих дает четкое ощущение цели", — говорит Дюхтвальд. "Цель — это один из ключевых ингредиентов, которые я называю "старением без старения" как частью целостного плана по увеличению продолжительности жизни, улучшению здоровья и работы мозга. Фактически, отсутствие цели связано с сокращением продолжительности здоровья и жизни".

Напомним, эксперт по долголетию дал 5 советов, которые помогут дожить до 100 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ обернуть процесс старения клеток и, перепрограммировав их, вернуть молодость.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.