5 советов, которые помогут улучшить здоровье зубов и предотвратить кариес

Если вы хотите встречаться со стоматологом один раз в год на профилактическом осмотре или гигиенической чистке, воспользуйтесь советами, которые помогут сохранить ваши зубы и уберечь от кариеса.

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Лечение зубов — это дорогое и не самое приятное занятие, поэтому легче предотвратить проблемы с зубами, чем из лечить. Чтобы избежать боли и утомительного лечения, необходимо соблюдать правильную гигиену полости рта и ухаживать за зубами. О советах, которые помогут вам предотвратить кариес, пишет OnlyMyHealth.

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Чистите зубы два раза в день

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Чистка зубов в течение как минимум 2 минут утром и вечером, при соблюдении правильной техники чистки, сохранит здоровье ваших зубов. Чистите зубы так, чтобы щетинки щетки доходили до каждого уголка рта, удаляя частицы пищи. Чистка зубов два раза в день помогает удалить налет — липкую пленку бактерий, которая может привести к кариесу. Для тщательной чистки используйте зубную пасту с фтором и зубную щетку с мягкой щетиной.

Регулярно пользуйтесь зубной нитью

Помимо чистки зубов, не менее важно пользоваться нитью. Щетина щетки иногда не может достичь области между зубами. Введите нить, которая может гибко очищать налет, застрявший между зубами.

Выбирайте правильную зубную щетку

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Всегда выбирайте щетку с меньшей головкой и мягкой щетиной. Она будет мягко очищать зубы, не повреждая эмаль, и легко достигая всех участков рта. Также не забывайте менять зубную щетку каждые 3–4 месяца, чтобы поддерживать гигиену.

Ограничьте употребление сладостей

Кислые и сладкие продукты способствуют образованию зубного налета, вызывающего кариес. Потребление слишком большого количества конфет, газированных напитков, шоколада и других сладостей может разрушить ваши зубы.

Регулярно посещайте стоматолога

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Регулярно проходите осмотр у стоматолога, чтобы поддерживать здоровье зубов и вовремя обнаружить и устранить проблемы. Стоматолог поможет вам выявить кариес, если он есть, и улучшить гигиену полости рта. Раннее обнаружение кариеса может предотвратить разрушение зубов и избавить вас от боли.

Следование этим советам и использование правильных методов чистки полости рта помогут вам поддерживать хороший уход за полостью рта и значительно снизить риск развития кариеса. Не забывайте, что поддержание гигиены полости рта имеет важное значение для общего состояния здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.