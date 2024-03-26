5 порад, які допоможуть поліпшити здоров'я зубів і запобігти карієсу

Якщо ви хочете зустрічатися зі стоматологом один раз на рік на профілактичному огляді чи гігієнічному чищенні, скористайтеся порадами, які допоможуть зберегти ваші зуби та вберегти від карієсу.

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Лікування зубів — це дороге і не найприємніше заняття, тому легше запобігти проблемам із зубами, ніж їх лікувати. Щоб уникнути болю і виснажливого лікування, необхідно дотримуватися правильної гігієни порожнини рота і доглядати за зубами. Про поради, які допоможуть вам запобігти карієсу, пише OnlyMyHealth.

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Чистіть зуби двічі на день

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Чищення зубів протягом щонайменше 2 хвилин вранці та ввечері, за дотримання правильної техніки чищення, збереже здоров'я ваших зубів. Чистіть зуби так, щоб щетинки щітки доходили до кожного куточка рота, видаляючи частинки їжі. Чищення зубів двічі на день допомагає видалити наліт — липку плівку бактерій, яка може призвести до карієсу. Для ретельного чищення використовуйте зубну пасту з фтором і зубну щітку з м'якою щетиною.

Регулярно користуйтеся зубною ниткою

Крім чищення зубів, не менш важливо користуватися ниткою. Щетина щітки іноді не може досягти ділянки між зубами, саме тут і допоможе нитка, яка може гнучко очищати наліт.

Вибирайте правильну зубну щітку

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Завжди обирайте щітку з меншою голівкою та м'якою щетиною. Вона буде м'яко очищати зуби, не пошкоджуючи емаль, і легко досягаючи всіх ділянок рота. Також не забувайте міняти зубну щітку кожні 3-4 місяці, щоб підтримувати гігієну.

Обмежте вживання солодощів

Кислі та солодкі продукти сприяють утворенню зубного нальоту, що спричиняє карієс. Споживання занадто великої кількості цукерок, газованих напоїв, шоколаду та інших солодощів може зруйнувати ваші зуби.

Регулярно відвідуйте стоматолога

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Регулярно проходьте огляд у стоматолога, щоб підтримувати здоров'я зубів і вчасно виявити та усунути проблеми. Стоматолог допоможе вам виявити карієс, якщо він є, і поліпшити гігієну порожнини рота. Раннє виявлення карієсу може запобігти руйнуванню зубів і позбавити вас болю.

Дотримання цих порад і використання правильних методів чищення порожнини рота допоможуть вам підтримувати гарний догляд за порожниною рота і значно знизити ризик розвитку карієсу. Не забувайте, що підтримання гігієни порожнини рота має важливе значення для загального стану здоров'я.

Нагадаємо, 7 причин відмовитися від солодкого і поліпшити здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що зношена зубна щітка не допоможе вам зберегти здоров'я зубів і домогтися сліпучої посмішки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.