В Киеве состоялся допремьерный показ мелодрамы "Память любви" (фоторепортаж)

В столице состоялся допремьерный показ мелодрамы "Память любви", которая покорила зрителей Венецианского кинофестиваля в 2023 году.

Related video

Ленту "Память любви" на днях презентовали в киевском кинотеатре "Оскар". Фокус побывал на событии по случаю старта показа.

На премьеру американского драматического фильма пришло немало украинских медийных личностей, среди которых блогеры, рестораторы, комики, актеры и другие.

В фильме "Память любви" рассказывается история двух влюбленных. Главная героиня — женщина по имени Сильвия, которую в фильме сыграла 47-летняя американская актриса Джессика Честейн, известная ролями в фильмах "Игра Молли", "Интерсиеллар", "Марсианин" и другие.

Катя Тейлор Фото: Фотография — Настя Теликова

Главный герой — мужчина по имени Соло, которого сыграл 53-летний Питер Сарсгард. Ранее актер снимался в таких лентах как "Зеленый фонарь", Великолепная семерка", "Морпехи" и многие другие.

Вокруг этих двух развивается вся сюжетная линия фильма. Сильвия — мать одиночка, которая работает социальным работником не замечая ежедневную рутину, пока судьба не знакомит ее с Солом. Мужчина оказался еще тем не везунчиком, ведь он постоянно вляпывается в какие-то неприятности. Все потому, что он имеет неизлечимую болезнь — раннюю деменцию, поэтому постоянно забывает, что с ним случилось несколько часов назад.

В одной из таких ситуаций Сол встречается с Сильвией. Далее развивается сюжет вокруг случайной встречи двух людей.

Комік Костя Клепка ("Чоткий паца") Фото: Фотография — Настя Теликова

Марина Сердешнюк Фото: Фотография — Настя Теликова

Инна Гордеева Фото: Фотография — Настя Теликова

Юлия Ермолаева Фото: Фотография — Настя Теликова

Татьяна Карикова Фото: Фотография — Настя Теликова

Марина Аристова Фото: Фотография — Настя Теликова

Денис Иванов, Сергей Греков Фото: Фотография — Настя Теликова

Петр Охотин Фото: Фотография — Настя Теликова

Яна Винниченко Фото: Фотография — Настя Теликова

Тоня Ноябрева Фото: Фотография — Настя Теликова

Севгиль Мусаева Фото: Фотография — Настя Теликова

Анна Малиновская Фото: Фотография — Настя Теликова

Елена Олар Фото: Фотография — Настя Теликова

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Я, "Победа" и Берлин".