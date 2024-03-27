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У Києві відбувся допрем'єрний показ мелодрами "Пам'ять кохання" (фоторепортаж)

Допрем'єрний показ мелодрами "Пам'ять кохання"
Фото: Фотографка — Настя Телікова | Допрем'єрний показ мелодрами "Пам'ять кохання"

У столиці відбувся допрем'єрний показ мелодрами "Пам'ять кохання", яка підкорила глядачів Венеціанського кінофестивалю 2023 року.

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Стрічку "Пам'ять кохання" днями презентували в київському кінотеатрі "Оскар". Фокус побував на події з нагоди старту показу.

На прем'єру американського драматичного фільму прийшло чимало українських медійних особистостей, серед яких блогери, ресторатори, коміки, актори та інші.

У фільмі "Пам'ять кохання" розповідається історія двох закоханих. Головна героїня — жінка на ім'я Сільвія, яку у фільмі зіграла 47-річна американська акторка Джессіка Честейн, відома ролями у фільмах "Гра Моллі", "Інтерсіеллар", "Марсіанин" тощо.

Катя Тейлор Fullscreen
Катя Тейлор
Фото: Фотографка — Настя Телікова

Головний герой — чоловік на ім'я Соло, якого зіграв 53-річний Пітер Сарсгард. Раніше актор знімався в таких стрічках як "Зелений ліхтар", "Чудова сімка", "Морпіхи" та багато інших.

Навколо цих двох розвивається вся сюжетна лінія фільму. Сільвія — мати-одиначка, яка працює соціальним працівником, не помічаючи щоденну рутину, поки доля не знайомить її з Солом. Чоловік виявився ще тим не щасливчиком, адже він постійно вляпується в якісь неприємності. Усе тому, що він має невиліковну хворобу — ранню деменцію, тож постійно забуває, що з ним трапилося кілька годин тому.

В одній із таких ситуацій Сол зустрічається із Сільвією. Далі розвивається сюжет навколо випадкової зустрічі двох людей.

Комік Костя Клепка ("Чоткий паца") Fullscreen
Комік Костя Клепка ("Чоткий паца")
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Марина Сердешнюк Fullscreen
Марина Сердешнюк
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Інна Гордєєва Fullscreen
Інна Гордєєва
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Юлія Єрмолаєва Fullscreen
Юлія Єрмолаєва
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Тетяна Карікова Fullscreen
Тетяна Карікова
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Денис Іванов, Сергій Греков Fullscreen
Денис Іванов, Сергій Греков
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Петро Охотін Fullscreen
Петро Охотін
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Яна Винниченко Fullscreen
Яна Винниченко
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Тоня Ноябрьова Fullscreen
Тоня Ноябрьова
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Севгіль Мусаєва Fullscreen
Севгіль Мусаєва
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Анна Малиновська Fullscreen
Анна Малиновська
Фото: Фотографка — Настя Телікова
Олена Олар Fullscreen
Олена Олар
Фото: Фотографка — Настя Телікова

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Я, "Перемога" і Берлін".