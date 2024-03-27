Дуа Липу заметили на свидании с новым бойфрендом (фото)

Об отношениях артистки и актера Каллума Тернера известно с начала 2024 года. Накануне они провели время в столице Франции.

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28-летняя британская певица Дуа Липа и ее бойфренд Каллум Тернер, 34, накануне прибыли на железнодорожную станцию в Париже, когда они готовились вылететь в Лондон. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены косовского происхождения продемонстрировала стильный черный тренч в сочетании с джинсами и кроссовками. Липа добавила к парижскому образу солнцезащитные очки, сумочку и черный шарф.

Дуа Липа и Каллум Тернер в Париже

Между тем Тернер был в черном поло и коричневой кожаной куртке, которую соединил с темными брюками.

Дуа Липа и Каллум Тернер в Париже

О новых отношениях Дуа Липы известно с начала 2024 года. Перед этим она разошлась с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Пару, которая проводит много времени вместе, часто замечают на мероприятиях после церемоний награждения.

Инсайдер ранее рассказывал о новых отношениях британской певицы: "Это новое, но они без ума друг от друга".

Избранник певицы является одним из главных актеров драмы о Второй мировой войне "Повелители воздуха", в которой также снимаются Остин Батлер и Барри Кеоган, а продюсером картины стал Стивен Спилберг.

Напомним, Дуа Липа в кружевном платье сходила на свидание с Каллумом Тернером.

Также Фокус писал о том, как Дуа Липа проводила выходные с сестрами.