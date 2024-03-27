Дуа Ліпу помітили на побаченні з новим бойфрендом (фото)
Про стосунки артистки та актора Каллума Тернера відомо з початку 2024 року. Напередодні вони провели час у столиці Франції.
28-річна британська співачка Дуа Ліпа та її бойфренд Каллум Тернер, 34, напередодні прибули на залізничну станцію в Парижі, коли вони готувалися вилетіти до Лондона. Про це пише Daily Mail.
Зірка сцени косовського походження продемонструвала стильний чорний тренч у поєднанні з джинсами та кросівками. Ліпа додала до паризького образу сонцезахисні окуляри, сумочку та чорний шарф.
Тим часом Тернер був у чорному поло та коричневій шкіряній куртці, яку поєднав з темними штанами.
Про нові стосунки Дуа Ліпи відомо з початку 2024 року. Перед цим вона розійшлася з французьким режисером Роменом Гаврасом.
Пару, яка проводить багато часу разом, часто помічають на заходах після церемоній нагородження.
Інсайдер раніше розповідав про нові стосунки британської співачки: "Це нове, але вони без розуму одне від одного".
Обранець співачки є одним із головних акторів драми про Другу світову війну "Володарі повітря", у якій також знімаються Остін Батлер і Баррі Кеоган, а продюсером картини став Стівен Спілберг.
Нагадаємо, Дуа Ліпа в мереживній сукні сходила на побачення з Каллумом Тернером.
Також Фокус писав про те, як Дуа Ліпа проводила вихідні із сестрами.