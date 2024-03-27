Чарльз Спенсер поделился воспоминанием о принцессе Диане (фото)

Брат покойной королевской персоны довольно часто показывает архивные фото с ней. Накануне он нашел вещи, которые когда-то принадлежали им с сестрой в детстве.

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Брат покойной принцессы Дианы часто радует поклонников особыми артефактами из окрестностей его дома Элторп — фамильного поместья графского рода Спенсеров в Нортгемптоншире, Великобритания. Накануне Чарльз Спенсер показал вещи, которые когда-то принадлежали им с сестрой.

Граф Спенсер представил два очень значимых объекта, но на этот раз из Парк-Хауса, дома, где он проводил детство со своей сестрой, принцессой Дианой, до 11 лет. На фотографии были изображены таблички с именами на дверях двух спален. На первой было написано "Диана" в окружении розовых роз. На второй — "Чарльз" с изображениями синих роз.

Придавая контекст особым декорациям, Спенсер отметил: "Ранняя часть моих воспоминаний о детстве, "Очень частная школа", рассказывает о счастливых первых годах, которыми я наслаждался в Парк-Хаусе — родном доме моих первых 11 лет".

Брат принцессы Дианы показал их таблички

"У моего отца на дверях детской спальни были яркие таблички с именами — я должен найти на них "Сара" и "Джейн"", — добавил Чарльз, имея в виду их с Дианой сестер.

Напомним, на архивном фото принцессы Дианы поклонники заметили ее сходство с принцессой Шарлоттой.

Также Фокус писал о родителях принцессы Дианы.