Брат принцессы Дианы поддержал Кейт Миддлтон (фото)

Принцесса Уэльская сейчас проходит химиотерапию после диагностирования онкологии. Она открыто рассказала о своей болезни.

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Брат покойной принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, выразил поддержку Кейт Миддлтон после того, как она объявила о своей борьбе с раком.

"Невероятная уравновешенность и сила", — написал граф Спенсер в X (Twitter), комментируя эмоциональное видеообращение принцессы Уэльской.

Покойная сестра Чарльза является свекровью Кейт Миддлтон. Однако женщины так и не встретились, поскольку принцесса Диана погибла в трагической автокатастрофе в августе 1997 года. Впрочем, Кэтрин сейчас носит титул покойной свекрови — принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон рассказала о борьбе с раком Фото: скріншот

Супруга принца Уильяма призналась, что после плановой операции на брюшной полости у нее диагностировали рак, и сказала, что сейчас она находится на ранних стадиях "профилактической химиотерапии".

"Мне понадобилось время, чтобы восстановиться после серьезной операции, чтобы начать лечение. Но, самое главное, нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них способом и заверить их, что со мной все будет хорошо", — отметила в видеообращении Кэтрин.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Она заверила, что чувствует себя хорошо. Сейчас монаршая особа находится в Виндзоре. Когда она вернется к публичным обязанностям, точно неизвестно. Ранее Кенсингтонский дворец говорил об апреле 2024 года.

Напомним, почему Кейт Миддлтон решила прямо рассказать о своем диагнозе.

Также Фокус писал о попытках получить персональную информацию о Кейт Миддлтон сотрудниками Лондонской клиники.