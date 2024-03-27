5 мест на кухне, которые лучше чистить пищевой содой

Сода хорошо поглощает неприятные запахи, что делает ее особенно полезной на кухне.

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Мягкая абразивная пищевая сода — это эффективный способ очистить грязь с поверхностей в вашем доме, не повреждая деликатные места. Сода также может поглощать неприятные запахи, что делает ее особенно полезной на кухне.

Кроме того, пищевая сода гораздо более доступна в денежном плане, чем многие чистящие средства из магазина. Итак, пять рекомендованных мест, которые лучше мыть именно пищевой содой, как считают специалисты сайта The spruceEats.

Кастрюли и сковородки

Очистить пригоревшую еду от кастрюль и сковородок бывает достаточно сложно — особенно, если они уже постояли некоторое время. Решить эту проблему возможно, создав собственную пасту из пищевой соды, которая поможет избавиться от грязи. Просто нанесите на пригоревший участок пищевую соду, добавьте немного воды и оставьте кастрюлю или сковороду на 15-30 минут. Сотрите грязь губкой или тряпкой, затем тщательно промойте кастрюлю или сковороду. Если хотите, добавьте несколько капель вашего любимого средства для мытья посуды для дополнительной очистки.

Мусорная корзина

Если положить немного пищевой соды на дно мешка для мусора, то она может поглотить неприятные запахи. Тот же принцип поможет удалить запахи и липкие пятна из мусорного бака. Хорошо прополоскав корзину для мусора, приготовьте пасту из равных частей пищевой соды и воды, затем почистите внутреннюю часть прочной щеткой и снова промойте чистой водой, прежде чем добавлять новый пакет.

Слив в кухонной мойке

Чтобы избавиться от нежелательных запахов, высыпьте несколько столовых ложек пищевой соды в слив мойки, а затем добавьте пару ложек уксуса, чтобы образовался пузырьковый раствор. Кстати, уксус также отлично справляется с запахами. При необходимости добавьте несколько кубиков льда, чтобы сбить прилипшую пищу в мойке.

Затирка для плитки

Если "фартук" над плитой видал лучшие времена, возьмите пищевую соду. Смешайте две части пищевой соды с одной частью перекиси водорода и нанесите на пораженный шов, затем оставьте смесь примерно на 15-20 минут. Сотрите пятна старой зубной щеткой, затем вытрите остатки пищевой соды чистой влажной тканью.

Микроволновая печь

Микроволновые печи быстро накапливают неприятные запахи. Сначала разогрейте в микроволновке миску с уксусом и водой, чтобы разбавить грязь и избавиться от запахов. Затем возьмите чистую влажную губку и добавьте несколько чайных ложек пищевой соды, чтобы стереть наиболее стойкие пятна, а когда закончите, протрите все влажной тряпкой.

Важно

6 вещей, которые никогда не следует чистить пищевой содой

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