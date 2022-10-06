4 секрета качественной стирки, о которых вы могли и не знать

Сода, лед и уксус вам в помощь

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Каждую неделю, если не чаще, всем нам приходится сталкиваться с такой бытовой необходимостью, как стирка белья и одежды. Однако даже самые крутые стиральные машинки не дают гарантии, что вещи будут абсолютно чистыми и без пятен. Как быть? Несколько полезных советов от портала Детали позволят сделать ваше белье и предметы гардероба намного более чистыми.

Чем меньше – тем чище

Многие из нас заполняют барабан в стиральной машинке до отказа, но правильно ли это? Оказывается, что нет. Стирая белье и одежду небольшими партиями, вы увидите, что они гораздо более чистые после завершения процесса. Это же советуют и производители стиральных машин, которые считают, что при полностью заполненном барабане повышается риск поломки техники. К тому же, в тесноте предметы стирки не могут свободно вращаться в процессе стирки, а значит, хуже очищаются. А когда гора плохо выстиранного белья попадет в сушильную машину, то выйдет оттуда влажноватой и более мятой. Так что потратив больше времени на процесс стирки, вы получите на выходе более чистую и менее мятую одежду и белье, без заломов.

[ + – ] Загрузите меньше вещей, получите их более чистыми

Соль и сода пригодятся

Есть резон использовать при стирке поваренную соль и кальцинированную соду. Соль пригодится при выведении пятен с одежды. Густая паста из воды и поваренной соли поможет вам, например, хорошо отчистить следы крови или ржавчины. Нанесите ее на пятно, хорошенько вотрите и смойте, иначе на одежде могут остаться белые пятна. Свежее пятно от красного вина постарайтесь поскорее обработать солью, чтобы она успела впитать в себя жидкость. После этого пострадавшая вещь может отправляться в стиральную машинку.

Сода тоже заметно повысит качество стирки. 3-4 столовых ложки насыпьте до начала стирки в барабан, и это будет отличным вспомогательным средством для моющего средства и отбеливателя. А махровые полотенца, к примеру, вновь обретут пушистость. Но помните, что не нужно использовать соду при стирке шерстяных и шелковых вещей – это может их повредить.

[ + – ] Несколько столовых ложек соды при стирке не помешают

Стираем с уксусом, гладим льдом

Не помешает иметь в ванной и бутылку обычного столового уксуса. При последнем полоскании добавьте в слот стакан уксуса, это позволит избавить волокна тканей от остатков моющего средства. Это позволит вещам не тускнеть и сделает их менее жесткими после стирки. Кроме того, повлияет это и на выведение плесени и запаха пота, а также убьет намного большее количество микробов.

Спешите на деловую встречу, любимая рубашка вся измялась, а долго ее разглаживать нет времени? Лед поможет! Бросьте предмет гардероба в сушильную машинку, добавьте горсть кубиков льда и включите прибор работать минут на 10 при высокой температуре. Лед при таянии будет выделять пар, а тот, в свою очередь, расслабит волокна ткани и поможет разгладить заломы. После того как прибор завершит работу, выньте рубашку и повесьте вертикально на "плечики". Руками разгладьте швы, манжеты и воротник. Результат вам точно понравится.

[ + – ] Пригоршня льда поможет быстро разгладить любимую вещь

"Севший" свитер можно спасти

Нередко случается, что при стирке с большой температурой могут пострадать шерстяные вещи, которые просто станут меньше на размер, а то и два. Не спешите печалиться на этот счет. Сделайте раствор из воды и кондиционера для волос (40-50 милилитров будет вполне достаточно) и погрузите туда "севший" свитер минимум на полчаса, а лучше на час. Благодаря этому шерстяные волокна расслабятся. Затем разложите свитер на горизонтальной поверхности и аккуратно его растяните со всех сторон до первоначального вида и оставьте сохнуть. Ваша любимая вещь будет спасена!

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