4 секрети якісного прання, про які ви могли і не знати

Сода, лід та оцет вам на допомогу

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Щотижня, якщо не частіше, нам усім доводиться стикатися з такою побутовою необхідністю, як прання білизни та одягу. Однак навіть найкрутіші пральні машинки не дають гарантії, що речі будуть абсолютно чистими та без плям. Як бути? Декілька корисних порад від порталу Деталі дозволять зробити вашу білизну та предмети гардероба набагато чистішими.

Чим менше — тим чистіше

Багато хто з нас заповнює барабан у пральній машинці повністю, але чи правильно це? Виявляється, що ні. Перучи білизну та одяг невеликими партіями, ви побачите, що вони набагато чистіші після завершення процесу. Це радять і виробники пральних машин, які вважають, що з повністю заповненим барабаном підвищується ризик поломки техніки. До того ж у тісноті предмети прання не можуть вільно обертатися в процесі, а отже, гірше очищаються. А коли гора погано випраної білизни потрапить у сушильну машину, то вийде звідти вологою і м'ятою. Так що витративши більше часу на процес прання, ви отримаєте на виході чистіший і менш м'ятий одяг та білизну, без заломів.

[ + – ] Завантажте менше речей, отримайте їх чистішими

Сіль і сода знадобляться

Є резон використовувати для прання кухонну сіль та кальциновану соду. Сіль стане в пригоді у виведенні плям з одягу. Густа паста з води та кухонної солі допоможе вам, наприклад, добре відчистити сліди крові чи іржі. Нанесіть її на пляму, добре потріть і змийте, інакше на одязі можуть залишитися білі плями. Свіжу пляму від червоного вина постарайтеся якнайшвидше обробити сіллю, щоб вона встигла ввібрати в себе рідину. Після цього постраждала річ може вирушати у пральну машинку.

Сода також помітно підвищить якість прання. 3-4 столові ложки насипте до початку прання в барабан, і це буде відмінним допоміжним засобом для мильного засобу та відбілювача. А махрові рушники, наприклад, знову отримають пухнастість. Але пам'ятайте, що не потрібно використовувати соду для прання шерстяних і шовкових речей — це може їх пошкодити.

[ + – ] Декілька столових ложок соди для прання не завадять

Перемо з оцтом, гладимо льодом

Не завадить мати у ванній та пляшку звичайного столового оцту. Під час останнього полоскання додайте в слот склянку оцту, це дозволить позбавити волокна тканин залишків миючого засобу. Це дозволить речам не тьмяніти і зробить їх менш жорсткими після прання. Крім того, вплине це і на виведення плісняви та запаху поту, а також вб'є набагато більшу кількість мікробів.

Поспішайте на ділову зустріч, улюблена сорочка вся зім'ялася, а довго її розгладжувати нема часу? Лід допоможе! Киньте предмет гардероба в сушильну машинку, додайте жменю кубиків льоду та увімкніть прилад працювати хвилин на 10 за високої температури. Лід під час танення виділятиме пар, а той, зі свого боку, розслабить волокна тканини і допоможе розгладити заломи. Після того, як прилад завершить роботу, вийміть сорочку і повісьте вертикально на "плечики". Руками розгладьте шви, манжети та комір. Результат вам точно сподобається.

[ + – ] Жменя льоду допоможе швидко розгладити улюблену річ

"Сівший" светр можна врятувати

Нерідко трапляється, що під час прання з великою температурою можуть постраждати шерстяні речі, які просто стануть меншими на розмір, а то й два. Не поспішайте сумувати з цього приводу. Зробіть розчин з води та кондиціонера для волосся (40-50 мілілітрів буде цілком достатньо) і занурьте туди светр, що сів мінімум на пів години, а краще на годину. Завдяки цьому шерстяні волокна розслабляться. Потім розкладіть светр на горизонтальній поверхні і акуратно розтягніть його з усіх боків до початкового вигляду і залиште сохнути. Ваша улюблена річ буде врятована!

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