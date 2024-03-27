5 місць на кухні, які краще чистити харчовою содою

Сода добре поглинає неприємні запахи, що робить її особливо корисною на кухні.

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М'яка абразивна харчова сода — це ефективний спосіб очистити бруд із поверхонь у вашому домі, не пошкоджуючи делікатні місця. Сода також може поглинати неприємні запахи, що робить її особливо корисною на кухні.

Крім того, харчова сода набагато доступніша в грошовому плані, ніж багато засобів для чищення з магазину. Отже, п'ять рекомендованих місць, які краще мити саме харчовою содою, як вважають фахівці сайту The spruceEats.

Каструлі та сковорідки

Очистити пригорілу їжу від каструль і сковорідок буває досить складно — особливо, якщо вони вже постояли деякий час. Вирішити цю проблему можливо, створивши власну пасту з харчової соди, яка допоможе позбутися бруду. Просто нанесіть на пригорілу ділянку харчову соду, додайте трохи води і залиште каструлю або сковороду на 15-30 хвилин. Зітріть бруд губкою або ганчіркою, потім ретельно промийте каструлю або сковороду. Якщо хочете, додайте кілька крапель вашого улюбленого засобу для миття посуду для додаткового очищення.

Кошик для сміття

Якщо покласти трохи харчової соди на дно мішка для сміття, то вона може поглинути неприємні запахи. Той самий принцип допоможе видалити запахи та липкі плями зі сміттєвого бака. Добре прополоскавши кошик для сміття, приготуйте пасту з рівних частин харчової соди і води, потім почистіть внутрішню частину міцною щіткою і знову промийте чистою водою, перш ніж додавати новий пакет.

Злив у кухонній мийці

Щоб позбутися небажаних запахів, висипте кілька столових ложок харчової соди в злив мийки, а потім додайте пару ложок оцту, щоб утворився бульбашковий розчин. До речі, оцет також чудово впорається із запахами. За необхідності додайте кілька кубиків льоду, щоб збити прилиплу їжу в мийці.

Затирка для плитки

Якщо "фартух" над плитою бачив кращі часи, візьміть харчову соду. Змішайте дві частини харчової соди з однією частиною перекису водню і нанесіть на уражений шов, потім залиште суміш приблизно на 15-20 хвилин. Зітріть плями старою зубною щіткою, потім витріть залишки харчової соди чистою вологою тканиною.

Мікрохвильова піч

Мікрохвильові печі швидко накопичують неприємні запахи. Спочатку розігрійте в мікрохвильовці миску з оцтом і водою, щоб розбавити бруд і позбутися запахів. Потім візьміть чисту вологу губку і додайте кілька чайних ложок харчової соди, щоб стерти найстійкіші плями, а коли закінчите, протріть усе вологою ганчіркою.

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6 речей, які ніколи не слід чистити харчовою содою

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