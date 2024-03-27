Лучшее место, чтобы смотреть футбол: в Британии строят самую шикарную вип-ложу с бассейном

В VIP-ложе Премьер-лиги будет бассейн, с террасы будет открываться вид на Темзу, а трапезу будут готовить шеф-повара, удостоенные звезды Мишлен. Словом, на футбол уже времени не останется.

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ФК "Фулхэм" занимается реконструкцией трибуны "Риверсайд" в Манчестере с 2019 года. И показал проект вип-ложи, которая разместится на новой трибуне. Это, пожалуй, будет самая роскошная ложа для наблюдения за футбольным матчем. И будет стоить 2500 фунтов за ночь. Об этом пишет Daily Mail.

Команда Западного Лондона уже несколько лет находится в процессе реконструкции этой части стадиона, первоначально ее открытие должно было состояться в 2021 году, но задержалось.

А в новых планах, подробно описывающих, как будет выглядеть остальная часть трибуны, "Фулхэм" представил зону гостеприимства, полную гламура и роскоши.

VIP-ложа на стадионе ФК "Фулхэм" Фото: FULHAM FC

Среди предлагаемых удобств те, кто выберет эту ложу, будут иметь вид на Темзу, два ресторана, отмеченных звездой Мишлен, и бассейн на крыше, а зона гостеприимства станет одной из самых дорогих в английском футболе.

Председатель "Фулхэма" Шахид Хан, чья команда НФЛ "Джексонвилл Ягуарс" имеет подобные особенности гостеприимства на своем стадионе "Эвербанк" во Флориде, заявил, что это обеспечит "премиальный опыт, который не будет похож ни на что в футболе".

VIP-ложа на стадионе ФК "Фулхэм" Фото: FULHAM FC

Три верхних этажа новой трибуны Riverside будут отведены под так называемую The Sky Deck.

Два ресторана, отмеченных звездой Мишлен, будут называться The Gourmet и The Brasserie.

VIP-ложа на стадионе ФК "Фулхэм" Фото: FULHAM FC

Ресторан Gourmet будет предлагая обеды в помещении и на открытом воздухе, а также меню из четырех блюд a la carte с шампанским, изысканным вином и коктейлями.

Между тем, у The Brasserie будет два варианта для клиентов: с видом на Темзу и на футбольное поле.

В планах также говорится о новом "интимном футбольном опыте" под названием The Dugout, который дает болельщикам возможность сидеть прямо за тренерами.

Проекты были разработаны компанией Populous, теми же архитекторами, что проектировали новый стадион "Тоттенхэма" и различные другие развлекательные заведения, включая "Сферу" в Лас-Вегасе.