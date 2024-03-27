Найкраще місце, щоб дивитися футбол: у Британії будують найшикарнішу віп-ложу з басейном

У VIP-ложі Прем'єр-ліги буде басейн, з тераси відкриватиметься вид на Темзу, а трапезу готуватимуть шеф-кухарі, удостоєні зірки Мішлен. Словом, на футбол уже часу не залишиться.

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ФК "Фулхем" займається реконструкцією трибуни "Ріверсайд" у Манчестері з 2019 року. І показав проект віп-ложі, яка розміститься на новій трибуні. Це, мабуть, буде найрозкішніша ложа для спостереження за футбольним матчем. І коштуватиме 2500 фунтів за ніч. Про це пише Daily Mail.

Команда Західного Лондона вже кілька років перебуває в процесі реконструкції цієї частини стадіону, спочатку її відкриття мало відбутися 2021 року, але затрималося.

А в нових планах, що детально описують, який вигляд матиме інша частина трибуни, "Фулгем" представив зону гостинності, сповнену гламуру і розкоші.

VIP-ложа на стадіоні ФК "Фулхем" Фото: FULHAM FC

Серед пропонованих зручностей ті, хто обере цю ложу, матимуть вид на Темзу, два ресторани, відмічені зіркою Мішлен, і басейн на даху, а зона гостинності стане однією з найдорожчих в англійському футболі.

Голова "Фулхема" Шахід Хан, чия команда НФЛ "Джексонвілл Ягуарс" має подібні особливості гостинності на своєму стадіоні "Евербанк" у Флориді, заявив, що це забезпечить "преміальний досвід, який не буде схожий ні на що у футболі".

VIP-ложа на стадіоні ФК "Фулхем" Фото: FULHAM FC

Три верхні поверхи нової трибуни Riverside будуть відведені під так звану The Sky Deck.

Два ресторани, відзначені зіркою Мішлен, називатимуться The Gourmet і The Brasserie.

VIP-ложа на стадіоні ФК "Фулхем" Фото: FULHAM FC

Ресторан Gourmet пропонуватиме обіди в приміщенні і на відкритому повітрі, а також меню з чотирьох страв a la carte з шампанським, вишуканим вином і коктейлями.

Тим часом, у The Brasserie буде два варіанти для клієнтів: з видом на Темзу і на футбольне поле.

У планах також ідеться про новий "інтимний футбольний досвід" під назвою The Dugout, який дає вболівальникам змогу сидіти просто за тренерами.

Проєкти були розроблені компанією Populous, тими самими архітекторами, що проєктували новий стадіон "Тоттенхема" і різні інші розважальні заклади, включно зі "Сферою" в Лас-Вегасі.