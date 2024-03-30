Вьетнамки, слингбэки и платформа: какая женская обувь будет в моде этой весной (фото)

Когда же говорить о весенних трендах как не сейчас, когда за считанные дни погода резко изменит свой градус. Поэтому самое время подготовить удобную, комфортную и стильную обувь для своих ножек.

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Конечно, кто как не стилист лучше всего поможет разобраться с вопросами трендов и моды, которые будут актуальны весной 2024 года. Именно поэтому стилист Анастасия Кобыльник рассказала о самых горячих весенних трендах.

ЧОБОТЫ SLOUCHY Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

ЧОБОТЫ SLOUCHY

С возвращением эстетики 90-х и нулевых среди трендов на весну 2024 года стилист отмечает сапоги силуэта slouchy, у которых мягкий верх свободно спадает вниз, образуя складки. Такие сапоги однозначно добавят непринужденности и расслабленности в любой образ.

ОБУВЬ С ПИП-ТУФЛЯМИ Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

ОБУВЬ С ПИП-ТУФЛЯМИ

По словам стилиста, грандиозно вернулись из нулевых и обувь с круглым вырезом в области пальцев peep-toe (созданные еще в 40-х годах). Обнаженные пальцы ног можно будет увидеть в разных видах обуви — от туфель до сапог.

В "ЕТНАМКИ Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

ВЬЕТНАМКИ

Анастасия Кобыльник отмечает, что уже весной в тренде снова будут вьетнамки в разных вариациях — на низком ходу, платформе, каблуке и с различными декоративными элементами. Дизайнеры предлагают стилизовать эту обувь как и в повседневных, так и в изысканных образах.

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БАЛЕТКИ Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

БАЛЕТКИ

Стилист также рассказала, что эстетика balletcore также нашла место среди трендов этого сезона, поэтому актуальными будут балетки, особенно в модели Mary Jane (с ремешком спереди) — как классические, так и с интересными фактурами: с кристаллами, сетчатые и прозрачные.

СЛИНГБЕКИ Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

СЛИНГБЕКИ

Элегантная обувь, подошва которой изгибается и заостряется в острый носок или сужается до аккуратного овала и демонстрирует пятку — содержит в себе весь шарм классического стиля. Поэтому стилист отмечает, что неудивительно, что с популярностью офисной эстетики слингбэки снова запали нам в душу, как и в 90-х годах.

НЕВЫСОКИЕ КАБЛУКИ И ПЛАТФОРМА Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

НЕВЫСОКИЕ КАБЛУКИ И ПЛАТФОРМА

По словам Анастасии Кобыльник, среди каблуков популярными будут невысокие каблуки Kitten Heel и каблуки-рюмочки. А еще подиум заполонит обувь на платформе — особенно массивные лоферы, сабо, клоги.

ГОСТРИЙ НОСОК Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

ГОСТРИЙ НОСОК

Также стилист рекомендует обратить на разновидности обуви. В частности, этой весной будет преобладать острый носок, настолько острый, что его еще называют a knife-edge (ножевидный угол).

ЦВЕТЫ Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

ЦВЕТЫ

Анастасия Кобыльник отмечает, что один из главных трендовых элементов декора в 2024 году будут цветы. Поэтому бренды сейчас активно украшают ими и обувь. Именно поэтому спокойно можно выбирать такие модели, в сезоне весна 2024 они будут в моде.

3D DECOR SHOES Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

3D DECOR SHOES

Кроме этого, стилист отмечает, что в этом сезоне на подиумах можно заметить много обуви с настолько объемным декором, что он достигает пола — обувь с длинными перьями, нитками или массивными бантами. Поэтому не бойтесь выбирать на весну декорированную обувь, именно в этом сезоне у вас будет возможность реализовать все свои пожелания.

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